24/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), iniciará el 30 de noviembre, el pago de S/700: subvención bimestral de S/350 correspondiente al padrón VI y el bono extraordinario de S/350. Conoce quiénes se verán beneficiados.

Pensión 65 iniciará pago a beneficiarios del padrón VI

Tras la aprobación del crédito suplementario solicitado por el Gobierno de Keiko Fujimori, para financiar acciones frente al fenómeno El Niño y otras urgencias, el programa Pensión 65 confirmó que a partir del lunes 30 de noviembre, entregará un bono extraordinario de S/350 junto con la subvención bimestral regular, también de S/350.

Es decir, cada usuario del programa social del Midis recibirá en este padrón VI un total de S/700. El desembolso se realizará en agencias del Banco de la Nación, agentes corresponsales o cajeros automáticos Multired, de manera rápida y segura, de acuerdo con el cronograma establecido y correspondiente al periodo noviembre-diciembre de 2026.

El beneficio alcanzará a más de 800 mil usuarios de continuidad de Pensión 65, dirigido a adultos mayores de 65 años que se encuentran en situación de pobreza extrema, a nivel nacional.

¿Cómo saber si cobrarás los S/700 de Pensión 65?

Para saber si estás dentro del grupo de beneficiarios del programa Pensión 65 que podrá cobrar el monto total de S/700, solo debes revisar la aplicación Yachaq, disponible para dispositivos Android y también en su versión web. En ese marco, sigue los siguientes pasos una vez que estés en la app:

Ingresa a la opción "Infórmate aquí". Digita el número del DNI del adulto mayor. Reproduce el código de cuatro dígitos que aparece en pantalla. Haz clic en "Buscar".

Aplicativo Yachaq brinda información sobre pago de Pensión 65.

¿Por qué Pensión 65 entregará S/700 en noviembre?

Recuerda que el monto total de S/700 que se dará a partir del 30 de noviembre, se obtiene de la suma de dos conceptos que conforman el apoyo económico para los beneficiarios:

S/350: subvención económica regular del programa, en este caso del padrón noviembre-diciembre.

del programa, en este caso del padrón noviembre-diciembre. S/350: bono extraordinario autorizado mediante el crédito suplementario. Lo autoriza el artículo 4 de la Ley N.° 32744, que establece que esta subvención adicional es inembargable, no es heredable y se paga por única vez junto con el bimestre noviembre-diciembre.

¿Cuándo será el pago a domicilio a usuarios de Pensión 65?

Finalmente, respecto al pago a domicilio mediante empresas transportadoras de valores o las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS), se reveló que será de forma progresiva desde el 8 de enero de 2027, según el recorrido programado para cada localidad.

De esa manera, Pensión 65 informó que desde el 30 de noviembre se dará inicio al pago de S/700 a adultos mayores de 65 años a más en situación de pobreza extrema o vulnerabilidad. Cabe aclarar que el monto corresponde a los S/350 de la subvención bimestral regular y a los S/350 del bono extraordinario.