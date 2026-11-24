24/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 24/11/2026
El Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), iniciará el 30 de noviembre, el pago de S/700: subvención bimestral de S/350 correspondiente al padrón VI y el bono extraordinario de S/350. Conoce quiénes se verán beneficiados.
Pensión 65 iniciará pago a beneficiarios del padrón VI
Tras la aprobación del crédito suplementario solicitado por el Gobierno de Keiko Fujimori, para financiar acciones frente al fenómeno El Niño y otras urgencias, el programa Pensión 65 confirmó que a partir del lunes 30 de noviembre, entregará un bono extraordinario de S/350 junto con la subvención bimestral regular, también de S/350.
Es decir, cada usuario del programa social del Midis recibirá en este padrón VI un total de S/700. El desembolso se realizará en agencias del Banco de la Nación, agentes corresponsales o cajeros automáticos Multired, de manera rápida y segura, de acuerdo con el cronograma establecido y correspondiente al periodo noviembre-diciembre de 2026.
El beneficio alcanzará a más de 800 mil usuarios de continuidad de Pensión 65, dirigido a adultos mayores de 65 años que se encuentran en situación de pobreza extrema, a nivel nacional.
¿Cómo saber si cobrarás los S/700 de Pensión 65?
Para saber si estás dentro del grupo de beneficiarios del programa Pensión 65 que podrá cobrar el monto total de S/700, solo debes revisar la aplicación Yachaq, disponible para dispositivos Android y también en su versión web. En ese marco, sigue los siguientes pasos una vez que estés en la app:
- Ingresa a la opción "Infórmate aquí".
- Digita el número del DNI del adulto mayor.
- Reproduce el código de cuatro dígitos que aparece en pantalla.
- Haz clic en "Buscar".
¿Por qué Pensión 65 entregará S/700 en noviembre?
Recuerda que el monto total de S/700 que se dará a partir del 30 de noviembre, se obtiene de la suma de dos conceptos que conforman el apoyo económico para los beneficiarios:
- S/350: subvención económica regular del programa, en este caso del padrón noviembre-diciembre.
- S/350: bono extraordinario autorizado mediante el crédito suplementario. Lo autoriza el artículo 4 de la Ley N.° 32744, que establece que esta subvención adicional es inembargable, no es heredable y se paga por única vez junto con el bimestre noviembre-diciembre.
¿Cuándo será el pago a domicilio a usuarios de Pensión 65?
Finalmente, respecto al pago a domicilio mediante empresas transportadoras de valores o las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS), se reveló que será de forma progresiva desde el 8 de enero de 2027, según el recorrido programado para cada localidad.
De esa manera, Pensión 65 informó que desde el 30 de noviembre se dará inicio al pago de S/700 a adultos mayores de 65 años a más en situación de pobreza extrema o vulnerabilidad. Cabe aclarar que el monto corresponde a los S/350 de la subvención bimestral regular y a los S/350 del bono extraordinario.