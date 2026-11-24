24/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una querida actriz y creadora de contenido reveló que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras confirmar la pérdida de su bebé. A través de sus redes sociales, compartió un emotivo mensaje de despedida.

¿Qué actriz anunció la pérdida de su bebé?

Hace solo unos días, se daba a conocer que la actriz venezolana Estefany Gómez perdió a su bebé cuando tenía 24 semanas de gestación, lo que remeció la industria del entretenimiento y la televisión. Sin embargo, no solo ese acontecimiento ha generado repercusión.

Pues bien, a través de sus redes sociales, otra artista y creadora de contenido confirmó el fallecimiento de su pequeña hija. Se trata de Mariah Baillie, quien no pudo ocultar el dolor que siente junto a su pareja por esta situación.

Por medio de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la actriz estadounidense, originaria de Houston, Texas, que formó parte de producciones como 'Walker', 'Sunday Dinner', 'Heated', Murder in the Highland Manor' y 'Practical Magic 2', sostuvo que su bebé partió el pasado 4 de noviembre, pero recién dio a conocer la noticia porque quería vivir el duelo de forma privada.

Emotivo mensaje de Mariah Baillie en redes sociales

La actriz Mariah Baillie decidió hacer públicamente la noticia mediante una emotiva despedida que rápidamente recibió muestras de cariño de sus seguidores. "Esperábamos un bebé, pero en su lugar, teníamos un ángel", escribió la actriz en una de las frases más conmovedoras de su publicación.

En la imagen, la artista mostró algunas ecografías de su bebé, un gorrito y un pequeño osito de peluche que esperaba que la menor pueda usar una vez que la tuviese entre sus brazos, ya que también destacó su deseo de saber cómo habría sido la pequeña al crecer y a quién habría buscado cuando necesitara consuelo después de sufrir algún accidente.

"Nuestro hermoso amanecer. Me pregunto todos los días, ¿de quién serían los ojos que habrías tenido?", expresó Baillie en Instagram.

Actriz Mariah Baillie recibe apoyo y muestras de cariño

La actriz Mariah Baillie también se hizo preguntas sobre aspectos que nunca llegará a conocer, como el color de los ojos que habría tenido su hija, su personalidad y las experiencias cotidianas que habrían vivido juntas.

Su publicación recibió numerosos comentarios de personas que quisieron acompañarla en este difícil momento. Entre quienes reaccionaron estuvieron figuras del entretenimiento como Taj Reed, Tabitha Lipkin y Limo Blaze, quienes le hicieron llegar mensajes de apoyo.

"Te mando el abrazo más grande. Es un dolor inolvidable, pero prometo que mejora", fue uno de los mensajes que recibió la actriz que vive entre Estados Unidos y el Reino Unido tras haberse mudado a Londres en 2022.

Hasta el cierre de esta nota, la actriz Mariah Baillie no ha dado a conocer más detalles de la circunstancias de la pérdida de su bebé. Sin embargo, su mensaje de despedida conmovió a más de uno de sus seguidores en redes sociales.