24/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Momentos de tensión se vivieron en Cartagena, Colombia, luego de que sujetos encapuchados y armados tomaran rehenes en un supermercado. Entre las personas liberadas se encuentran una mujer con su bebé y una adulta mayor.

Desarrollo de la toma de rehenes y reportes en el local comercial

Las personas retenidas en el interior del establecimiento comercial corresponden a clientes y empleados que se encontraban en el lugar al momento de la irrupción de los presuntos asaltantes. Durante el transcurso de la intervención, los sujetos permitieron la salida de tres personas, entre ellas una mujer acompañada de su bebé y una adulta mayor.

A través de diversos videos difundidos en redes sociales, se observa a los individuos con el rostro cubierto portando lo que aparentan ser armas de largo alcance dentro del local. En las mismas imágenes se aprecia a un grupo de personas retenidas, ubicadas sentadas de espaldas y mirando hacia la parte exterior del supermercado mientras se desarrollaba el operativo policial en los alrededores.

Por su parte, el Grupo Éxito, compañía propietaria de la cadena comercial donde se produjo el incidente, emitió un pronunciamiento oficial señalando que la protección de la vida y la integridad de las personas constituye su principal prioridad.

Mientras tanto, la Policía Nacional de Colombia informó mediante un comunicado que activó sus capacidades especializadas frente a la alteración del orden público registrada en el almacén Éxito de Cartagena.

🔴 #URGENTE | Violencia en Colombia: Hombres armados mantienen rehenes en un supermercado de Cartagena de Indias tras un asalto frustrado, lo que llevó a la Aeronáutica Civil a suspender los aterrizajes en el aeropuerto local. https://t.co/NiBj6cUfpL — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) November 24, 2026

Suspensión temporal de aterrizajes en el aeropuerto Rafael Núñez

El despliegue de seguridad en la zona repercutió directamente en la actividad aeronáutica de Cartagena de Indias debido a la cercanía de las operaciones oficiales. La Aeronáutica Civil de Colombia determinó suspender las aproximaciones de vuelos hacia el aeropuerto internacional Rafael Núñez por un lapso cercano a una hora.

Según detalló la autoridad aeronáutica a través de sus canales oficiales, la restricción de aterrizajes respondió a las maniobras ejecutadas por aeronaves de la Fuerza Pública en las inmediaciones de la pista 01. Dichos sobrevuelos formaron parte del dispositivo de control aéreo y vigilancia desplegado en torno al punto donde se registraba la situación de orden público.

#Urgente | 🔴 Liberan a los rehenes del almacén Éxito del sur de Cartagena. Estamos en vivo. https://t.co/5GqP6ADldg https://t.co/YRvwFAEJCU — La FM (@lafm) November 24, 2026

Durante el periodo en que rigió la medida preventiva, la terminal aérea mantuvo operativos únicamente los despegues de los vuelos que ya contaban con programación previa. De esta forma, se buscó evitar riesgos en las maniobras de descenso mientras los helicópteros y aeronaves oficiales operaban en el perímetro cercano al establecimiento comercial.

Posteriormente, una vez que las condiciones operativas en el espacio aéreo lo permitieron, la Aeronáutica Civil confirmó la reanudación regular de los aterrizajes en el aeropuerto Rafael Núñez. Con ello, el tráfico aéreo comercial en la ciudad norteña retomó su flujo habitual mientras continuaban las diligencias policiales en tierra.

En ese sentido, Colombia mantiene activos los protocolos de seguridad y respuesta policial en Cartagena de Indias para controlar el incidente en el centro comercial y garantizar la integridad de las personas afectadas.