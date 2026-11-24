24/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los estudiantes que buscan acceder a una formación académica especializada tienen hasta hoy, martes 24 de noviembre, para inscribirse en el proceso único de admisión 2027 de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR). El Ministerio de Educación (Minedu) informó que el registro para las 2698 vacantes disponibles en sus 25 instituciones educativas culminará a las 11:59 p. m.

¿Quiénes pueden postular a los COAR 2027?

De acuerdo con las disposiciones del Minedu, pueden participar los estudiantes que ocuparon uno de los diez primeros puestos de su institución educativa al culminar el primer grado de secundaria durante 2025 y que actualmente cursen el segundo año de secundaria en un colegio público de Educación Básica Regular.

Asimismo, están habilitados quienes obtuvieron el primer puesto en la etapa regional de los concursos educativos o juegos escolares organizados por el Ministerio de Educación durante 2025 o 2026.

Entre las condiciones generales también se establece que los postulantes deben tener como máximo 15 años cumplidos al 31 de marzo de 2027. Además, deben contar con nacionalidad peruana o presentar la documentación correspondiente en caso de ser extranjeros, así como tener la autorización de sus padres o representantes legales.

La lista de estudiantes aptos para continuar con el proceso será publicada el próximo 27 de noviembre, fecha en la que las familias podrán verificar si sus hijos cumplen las condiciones para pasar a la evaluación.

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Link oficial para postular a los COAR

La convocatoria está dirigida a escolares con habilidades sobresalientes de distintas regiones del país que cumplan con las condiciones establecidas para participar en esta evaluación. El trámite es completamente gratuito y puede ser realizado por el padre, la madre, el tutor o el apoderado legal del menor.

Para completar el procedimiento, las familias deben ingresar a la plataforma oficial: https://admisioncoar.minedu.gob.pe/, comprobar que el estudiante reúna los requisitos, llenar la ficha correspondiente y descargar la constancia de inscripción. Es importante completar el registro antes del cierre del sistema para participar en las siguientes etapas de evaluación.

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¿Cuándo serán los exámenes y qué beneficios ofrecen los COAR?

El cronograma contempla una primera fase de evaluación para el 13 de diciembre, en la que se medirán las competencias de Comunicación, Matemática y Ciencia y Tecnología.

Posteriormente, del 13 al 16 de enero de 2027, se desarrollará la segunda etapa, que estará enfocada en evaluar las habilidades socioemocionales, motivacionales, de autonomía y convivencia de los postulantes.

Los COAR brindan formación integral a estudiantes de tercero, cuarto y quinto de secundaria, mediante un modelo educativo orientado a fortalecer sus capacidades académicas, liderazgo y autonomía. También incorporan actividades artísticas, deportivas y de investigación.

Además, los escolares tienen la posibilidad de acceder al Programa del Diploma del Bachillerato Internacional durante los dos últimos años de secundaria, ampliando sus oportunidades de formación superior.

Las familias interesadas deben aprovechar las últimas horas de este martes para completar la inscripción gratuita. Toda la información del proceso está disponible en http://www.minedu.gob.pe/coar/. También pueden realizar consultas al 989183099, 983098942 y 989183703, mediante llamadas o WhatsApp, de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5:00 p. m.