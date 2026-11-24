24/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezará este martes a las 2 de la tarde, hora local, la tradicional ceremonia de indulto de pavos en la Casa Blanca con motivo de la celebración del Día de Acción de Gracias. En esta edición, los ejemplares seleccionados llevan por nombre Freedom y Feathers, los cuales evitarán ser servidos en la mesa festiva tras recibir el perdón oficial del mandatario.

Votación pública y destino de Freedom y Feathers

De acuerdo con la programación establecida por la sede del Ejecutivo estadounidense, aunque ambas aves quedarán exentas de formar parte de la cena tradicional, únicamente una de ellas recibirá el indulto ceremonial en vivo durante el acto oficial. Para definir cuál de los dos ejemplares obtendrá dicha distinción frente a las cámaras, la Casa Blanca habilitó una votación en línea abierta a la participación del público.

Las dos aves seleccionadas para la ceremonia de este año provienen del estado de Virginia Occidental, región desde donde fueron trasladadas hacia Washington para cumplir con el protocolo festivo. Tras concluir su participación en el acto presidencial, Freedom y Feathers serán enviadas a la Universidad Texas A&M, institución académica donde permanecerán bajo cuidado durante el resto de sus vidas.

Según los registros oficiales de la Casa Blanca, la actividad de este martes constituye el septuagésimo noveno indulto de pavos realizado en la historia de la residencia presidencial. No obstante, esta práctica protocolar adquirió un carácter estrictamente anual recién a partir del mandato de George H.W. Bush en el año 1989.

Habitualmente, el indulto presidencial previo al Día de Acción de Gracias representa una pausa distendida dentro de la agenda oficial del Gobierno estadounidense. La ceremonia funciona como un espacio protocolar alejado de la coyuntura política cotidiana y de las decisiones ejecutivas antes del inicio de la festividad nacional.

Estos son Freedom y Feathers, los dos pavos🦃 que serán indultados por el presidente Donald Trump este martes, como parte de las tradiciones en Estados Unidos🇺🇸 por el Día de Acción de Gracias. Ambas aves se librarán de acabar en parte de la cena🍗, pero solo una de ellas recibirá un indulto ceremonial en la Casa Blanca, por lo que el público puede votar en línea cuál de los pavos, originarios de Virginia Occidental, recibirá el honor🎖️ en directo por parte de Trump. Después de concluir con esta ceremonia, ambas aves vivirán el resto de sus días en la Universidad Texas A&M🏫; éste será el 79no indulto de pavos, según la Casa Blanca, pero la tradición no se volvió anual hasta el gobierno de George H.W. Bush👤 en 1989. November 24, 2026

Antecedentes históricos del indulto presidencial a pavos en Estados Unidos

De acuerdo con la Asociación Histórica de la Casa Blanca, los relatos más antiguos vinculados al perdón presidencial de aves se remontan a la administración de Abraham Lincoln. En aquella oportunidad, el mandatario concedió el indulto a un pavo destinado originalmente a la cena de Navidad, luego de que su hijo Tad intercediera directamente para evitar que el animal fuera sacrificado.

Casi un siglo después de aquel episodio, la presencia de estas aves en la Casa Blanca volvió a quedar documentada gráficamente durante la gestión de Dwight Eisenhower. En 1954, un registro fotográfico captó al entonces presidente alimentando con un arándano a un pavo moteado en el marco de las actividades previas a las festividades de fin de año.

Posteriormente, en 1963, el presidente John F. Kennedy protagonizó otro antecedente recordado apenas unos días antes de ser asesinado en el estado de Texas. En aquella ocasión, el mandatario optó por perdonar la vida de un ejemplar que le fue entregado portando alrededor del cuello un cartel con un mensaje alusivo a la cena presidencial.

En ese sentido, Donald Trump dará continuidad a una de las tradiciones protocolares más reconocidas de la Casa Blanca en vísperas del Día de Acción de Gracias, asegurando el traslado y cuidado permanente de Freedom y Feathers tras la ceremonia oficial.