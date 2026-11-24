24/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los vecinos del Cercado de Lima tendrán la oportunidad de llevar a sus mascotas a una campaña veterinaria gratuita este jueves 26 de noviembre. La actividad será organizada por la Brigada Pet de la Municipalidad Metropolitana de Lima y ofrecerá prestaciones básicas para su bienestar.

La iniciativa también busca que los propietarios conozcan las responsabilidades que conlleva tener una mascota. Por ello, además de las atenciones, se brindará información sobre sus cuidados y el procedimiento para registrar a perros y gatos.

¿Dónde se realizará y cuál será el horario?

La campaña tendrá lugar en el parque La Pedrera, situado en la cuadra 16 del jirón Crespo y Castillo, en el Cercado de Lima. La atención está programada desde las 9:00 a. m. hasta el mediodía. Durante esas tres horas, los asistentes podrán acceder a los servicios anunciados por la comuna para esta jornada.

¿Qué atenciones gratuitas se ofrecerán?

La campaña de la Brigada Pet ofrecerá cuatro prestaciones, de acuerdo con la información difundida:

Consultas médico-veterinarias: revisión básica de las mascotas y recomendaciones relacionadas con su estado de salud.

Desparasitación interna y externa: atención para controlar los parásitos que pueden afectar a perros y gatos.

Charla de tenencia responsable: orientación sobre alimentación, higiene, protección y bienestar de los animales de compañía.

Asesoramiento sobre el registro de mascotas: información acerca del procedimiento de inscripción de canes y felinos.

¿La convocatoria incluye vacunas y esterilizaciones?

El anuncio no menciona servicios de vacunación ni esterilización. Tampoco detalla si será necesario inscribirse previamente, presentar documentos o acudir dentro de un número determinado de cupos.

La actividad reunirá atención veterinaria básica y orientación para los dueños en un mismo espacio. Las consultas estarán enfocadas en la salud de los animales, mientras que las charlas y el asesoramiento abordarán aspectos de su cuidado cotidiano y registro.