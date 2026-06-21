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Fenómeno de El Niño: Estos son los alimentos que aumentarían de precios por la lluvias intensas

La coincidencia del Niño Costero y el Niño global hasta 2027 traerá lluvias intensas y cambios en la pesca, afectando precios de productos básicos como papa y ají amarillo, aunque cultivos como el arroz podrían beneficiarse.

Exceso de humedad y daños en infraestructura elevarán costos productivos.
Exceso de humedad y daños en infraestructura elevarán costos productivos. (Composición Exitosa)

21/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 21/06/2026

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El Perú enfrenta un escenario complejo: el Fenómeno de El Niño Costero, plenamente desarrollado desde marzo, se prolongará hasta el próximo año, mientras que el Niño global se consolida en el Pacífico central.

Según el ENFEN, esta coincidencia generará un calentamiento generalizado del océano ecuatorial y lluvias intensas en la costa norte y centro. La experiencia histórica muestra que estos eventos alteran tanto la agricultura como la pesca, con impactos directos en la canasta básica.

Impacto en la agricultura

Las lluvias excesivas provocan huaicos, inundaciones y plagas que afectan cultivos de la sierra y la costa. La papa, alimento esencial en la dieta peruana, es particularmente vulnerable: los deslizamientos destruyen sembríos, el exceso de agua y humedad afecta su desarrollo y, ante la falta de producción, se encarece su precio en mercados mayoristas.

El ají amarillo, insumo clave de nuestra gastronomía, ya registra incrementos en Lima. La cebolla, otro producto de consumo masivo, enfrenta riesgo de pudrición por exceso de agua, mientras que hortalizas como coliflor y pepino registrarían alzas de entre 30% y 200% en mercados locales.

Fenómeno El Niño: qué efectos provoca y cuáles serían las regiones más afectadas en Perú | Noticias | Agencia Peruana de Noticias Andina
Cultivos de papa serían los primeros afecados.

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Impacto en la pesca y productos importados

El calentamiento del mar desplaza la anchoveta hacia aguas más profundas, reduciendo la captura y encareciendo derivados como harina y aceite de pescado, fundamentales para la industria alimentaria y exportadora.

A nivel internacional, el Banco Central de Reserva advierte que un Niño fuerte puede elevar los precios del trigo y el azúcar, afectando la oferta local y encareciendo productos procesados como pan y bebidas.

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Cultivos que podrían beneficiarse

No todos los efectos son negativos. El exceso de agua favorece la producción de arroz, especialmente en Piura y Lambayeque, donde los agricultores esperan campañas más abundantes.

El maíz amarillo duro puede mejorar en zonas con lluvias moderadas, aunque sigue expuesto a inundaciones extremas. En la selva, cultivos como plátano y yuca suelen responder positivamente a mayor humedad, con cosechas más voluminosas. Además, los pastos para ganadería se verán fortalecidos en la sierra central y norte, reduciendo costos de alimentación para el ganado.

Cultivo de arroz podría beneficiarse
Cultivo de arroz podría beneficiarse

El Fenómeno de El Niño 2026 configura un escenario mixto: mientras productos frescos y granos importados enfrentan riesgo de encarecimiento, cultivos como el arroz y algunos de la selva podrían mejorar su producción.

El impacto dependerá de la intensidad de las lluvias y de la capacidad de infraestructura para evitar pérdidas masivas. Para los consumidores, esto significa que la canasta básica podría encarecerse en productos clave como papa, cebolla y ají amarillo, mientras que el arroz podría convertirse en un alivio relativo dentro de la dieta nacional.

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