Tacna: Intensas lluvias provocan huaico en tramo de la vía Costanera

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Las fuertes precipitaciones registradas en las últimas horas ocasionaron la activación de quebradas, huaicos y deslizamientos en diversos tramos de la carretera Costanera Ilo-Tacna, provocando daños en la vía y limitaciones para el tránsito vehicular.

Uno de los sectores más perjudicados se ubica cerca de Enesur, en el acceso a Ilo, donde el deterioro de la carretera generó un socavón. Un vehículo terminó cayendo en el desnivel. Ante la presencia de neblina y poca visibilidad, se restringió uno de los carriles, el que va hacia Tacna como medida preventiva.

Zonas de riesgo en Ilo y Tacna

En Ilo, personal de Gestión de Riesgos y Desastres inspeccionó zonas consideradas de riesgo, entre ellas los alrededores de la playa Las Enfermeras y las quebradas Curva de la Gallina, Chuza, Exfábrica Liendo y Jabocillo. Las autoridades alteraron que nuevas lluvias podría ocasionar el descenso de lodo, piedras y agua hacia la carretera.

En Tacna, también se registraron deslizamientos en Quebrada de Burros y Morro Sama. El paso vehicular permanece limitado a la altura del kilómetro 68+500, mientras trabajadores del Gobierno Regional y agentes de la Policía de Carreteras atienden la emergencia y supervisan la circulación.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | Un huaico ingresó a viviendas en la Asociación San Pedro en el sector de Morro Sama e interrumpió el tránsito en la carretera Costanera a causa de intensas precipitaciones y la activación de quebradas en la zona.



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La pista permanece húmeda y en la zona también se registra neblina y poca visibilidad, condiciones que elevan el riesgo para los conductores que circulan por este importante corredor vial.

Recomiendan precaución ante lluvias

Las autoridades exhortaron a los conductores a transitar con cuidado, disminuir la velocidad y evitar circular por los sectores afectados durante la noche. Mientras continúen las restricciones, se recomienda emplear la Panamericana Sur como vía alterna.

Las precipitaciones también ocasionaron acumulación de agua en el Malecón Costero de Ilo. Frente a esta situación, se solicitó a EPS (Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado) Ilo disponer de maquinaria y equipos de succión para retirar el agua empozada y prevenir mayores complicaciones.

Por ahora, se mantiene el llamado a los conductores a extremar las precauciones, evitar las zonas afectadas y acatar las indicaciones de las autoridades mientras se evalúan los daños y se ejecutan las labores necesarias para restablecer de manera segura el tránsito.