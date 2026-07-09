Madre de Dios: capturan a 20 miembros de banda criminal dedicada a la minería ilegal en La Pampa

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un extenso operativo contra las bandas delictivas vinculadas a la minería ilegal permitió desbaratar a la organización criminal 'Los Guardianes de La Pampa', presuntamente encabezada por Edinson Fernández Pérez, alias 'Chili', durante una intervención realizada en Madre de Dios.

Los 'Guardianes de La Pampa' es una supuesta organización criminal que, según las investigaciones, operaba en la provincia de Tambopata, una zona marcada por la minería ilegal y la presencia de redes ilicitas. De acuerdo con la Policía Nacional, sus miembros habrían estado vinculados al cobro de cupos a comerciantes y transportistas que trabajan en el corredor minero.

El Ministerio Público pidió formalmente extender la detención por siete días adicionales para los 20 presuntos participantes de la organización detenidos en dicho operativo.

Un operativo logró desmantelar tres campamentos ocultos

La operación llamada 'Infierno' se llevó realizó en el corredor minero El Tambo, a la altura de los kilómetros 111 y 115 del sector La Pampa, en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata. En el despliegue intervinieron agentes de la Policía Nacional y autoridades del Ejéricito, quienes operaron en un ecosistema protegido que, de acuerdo con las indagaciones, se encontraba impactado por actividades vinculadas a la minería ilegal.

PNP y las Fuerzas Armadas capturan a miembros de "Los Defensores de La Pampa"

Decomisan armamento de guerra y mercurio

El material encontrado durante la intervención demostraría el grado de estructura y la potencia de fuego que habrían alcanzado los miembros de 'Los Guardianes de La Pampa'.

Se decomisaron 19 fusiles de guerra, ocho pistolas, diez granadas, explosivos de tipo dinamita, chalecos antibalas y una considerable cantidad de municiones. Según la Policía, el arsenal incautado tiene un valor aproximado de S/329,000, cifra que no incluye el costo de las municiones halladas durante el operativo.

Asimismo, se recolectaron equipos de telecomunicación y botellas con mercurio, compuesto de alta toxicidad empleada en el procesamiento del oro extraído de manera ilegal en la región amazónica.

Confrontación provocó dos fallecidos y un herido

Mientras transcurría el desplazamiento policial, las autoridades fueron atacados con armas de fuegos por individuos que protegían el perímetro, hecho que provocó un intercambio de disparos.

Como resultado del combate, tres personas sufrieron heridas de bala y fueron evacuadas a un centro de salud para recibir atención médica. Sin embargo, dos de los heridos perdieron la vida debido a la gravedad de las lesiones, mientras que el tercero continúa internado bajo custodia policial.

En la región de Madre de Dios, se ejerció un operativo conjunto de la Policía Nacional con las Fuerzas Armadas, la cual contrajo la captura de 20 personas presuntamente vinculadas a la banda criminal 'Los Guardianes de La Pampa' vinculadas a la minería ilegal y al cobro de cupos a trabajadores de la zona.