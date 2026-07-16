Senamhi alerta ALTAS TEMPERATURAS en la costa norte para este fin de semana: Registros serían de hasta 36 °C

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! De acuerdo con la nueva Alerta Meteorológica del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), durante este fin de semana se registrarán fuertes temperaturas en la costa del país. A continuación, te contamos cuáles son las regiones en específico donde se sentirá este fuerte y peligroso fenómeno climatológico.

¿Dónde se registrará el aumento de la temperatura?

De acuerdo con la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, el incremento de la temperatura de hasta nivel extremo ( alerta roja ) se registrará desde el sábado 18 hasta el lunes 20 de julio en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad.

Durante dicho periodo, se prevé cielos con escasa nubosidad hacia el mediodía, condición que favorecerá el incremento de la radiación ultravioleta (UV). Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h, principalmente durante horas de la tarde.

Asimismo, también se prevé que algunas provincias de la regiones de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna, registren temperaturas de moderada a fuerte intensidad.

Para los días en mención, se prevén temperaturas máximas entre 30 °C y 36 °C en la costa norte, 24 °C y 26 °C en la costa central, y 23 °C y 31 °C en la costa sur. Asimismo, de 18 °C a 29 °C en la sierra norte, 17 °C y 26 °C en la sierra central y registros entre 14 °C y 26 °C en la sierra sur.

🌡️📣#Aviso #Senamhi #Minam Del 18 al 20 de julio, continuará el incremento de la temperatura diurna en la costa y la sierra del país.



✅Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, aumento de radiación UV y ráfagas de viento.



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¿Cómo protegerse de los rayos UV?

De acuerdo con el Senamhi, la radiación ultravioleta están clasificadas como "muy altos" y "extremadamente altos", por lo que la entidad recomienda adoptar medidas de protección solar, especialmente durante las horas de mayor intensidad.

Para evitar enfermedades dermatológicas ligadas a la exposición solar, se debe de aplicar bloqueador solar con FPS 50 + cada tres horas, incluso en días nublados o dentro del hogar, ya que, la radiación UV atraviesa los vidrios de las ventanas, tal como señala también el Ministerio de Salud.

Asimismo, no se debe exponer la piel al sol entre las 10:00 a. m. y las 2:00 p. m., horas de mayor radiación, según lo expuesto por la entidad. La advertencia es especialmente para los adultos mayores, quienes acumulan a lo largo de su vida mayor exposición solar, lo que incrementa su riesgo de desarrollar cáncer de piel.

Con referente a la asistencia a las playas o piscinas, la aplicación debe ser más frecuente, idealmente cada hora y siempre después de salir del agua, principalmente en el rostro, cuello, escote, dorso de manos, brazos y piernas.

Finalmente, como medidas adicionales de prevención, se recomienda el uso de ropa de manga larga y delgada, sombreros de ala ancha, sombrillas y lentes de sol con protección UV.