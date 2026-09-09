Senamhi anuncia que Niño Costero ocasiona nuevos récords de temperaturas en la costa peruana durante agosto

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Según un reciente reporte del Senamhi, la costa peruana ha registrado nuevos valores que evidencian récords en la temperatura durante el día y la noche por todo el mes de agosto.

Senamhi anuncia nuevos récord en la temperatura de la costa

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) publicó un reporte en sus redes sociales que evidencian un incremento en las temperaturas de la costa peruana, al punto de alcanzar romper nuevos récords durante el mes de agosto.

De acuerdo a la medición en sus estaciones que están distribuidas en diferentes lugares del territorio nacional, el organismo que está vinculado al Ministerio del Ambiente (Minam) reportó que, se registraron nuevos récords de temperatura.

🌡️📣#NotaDePrensa | #Minam #Senamhi El Niño Costero ocasiona nuevos récords de temperaturas en la costa peruana durante agosto.



✅Registros del Senamhi evidencian valores superiores a los habituales durante el día y noche a lo largo de la costa.



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¿Cuáles son los lugares que reportaron valores con nuevos récords en el mes de agosto?

Algunos de los sectores que fueron impactados fuertemente por las altas temperaturas son: Tumbes, Lima, Tacna, Ica y Lambayeque . De acuerdo lo reportado, estas regiones alcanzaron valores históricos durante el último mes.

En la costa norte, los mayores registros de temperatura máxima se concentraron en Tumbes, Piura y Lambayeque.

La estación Rica Playa, en Tumbes, alcanzó 37,4 °C el 14 de agosto, superando su anterior récord de 35,6 °C registrado en 1984.

Asimismo, El Salto llegó a 36,5 °C, Chulucanas, en Piura, registró 37,2 °C y Jayanca, en Lambayeque, alcanzó los 35 °C.

En Lima, la estación Campo de Marte registró 28 °C el 22 de agosto, por encima de los 27,1 °C registrados en 1939 .

En la costa sur también presentó valores inusuales. En Ite, Tacna, la temperatura máxima llegó a 31,2 °C el 11 de agosto, superando ampliamente los 22,6 °C de su récord anterior, registrado en 2016.

La Haciendita, en Arequipa, alcanzó 31,2 °C, mientras que Tacama, en Ica, llegó a 32,6 °C e Ilo, en Moquegua, a 27,9 °C.

Temperaturas nocturnas

Las temperaturas mínimas también registraron valores históricos. Jayanca (La Viña), en Lambayeque, alcanzó 23,2 °C el 1 de agosto, superando en 1,6 °C su récord de 1997 .

El Senamhi continuará monitoreando las condiciones atmosféricas y oceánicas. Por lo que, recomendó a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales que actualiza la situación en distintos puntos del país.

Finalmente, ante esta situación registrada por el Senamhi rompe con lo cotidiano y reporta nuevos récord en las temperaturas que existen en la costa peruana durante el mes de agosto en el territorio nacional.