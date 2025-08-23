Terror en el Rímac: Disparan contra portón de cochera y colegio en horario escolar

23/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sujetos sembraron el pánico en el jirón Totorita, en el Rímac, al disparar en diversas oportunidades contra un colegio, en horario escolar, y posteriormente volver para abrir fuego contra el portón de una cochera dejando una nota extorsiva.

Ataque contra colegio

La mañana del viernes 22 de agosto los alumnos del colegio University School, vivieron minutos de terror, tras ser testigos de un atentado contra su institución educativa en pleno horario escolar. Sujetos a bordo de una motocicleta habrían llegado para disparar contra la puerta del centro de estudios.

Tras lo sucedido, llegaron efectivos policiales hasta la zona para dar inicio con las investigaciones preliminares y determinar si se trataba de un caso de extorsión. Por su parte, los padres de familia denunciaron la falta de presencia de la Policía Nacional en el lugar, por lo que exigieron implementar medidas de seguridad para proteger a los estudiantes.

Atacan portón de cochera

En horas de la madrugada, tras el atentado al colegio, sujetos abrieron fuego contra el portón de una cochera ubicada a media cuadra de la institución afectada.

Tras el ataque, efectivos de la Comisaría El Manzano se hicieron presentes en la zona, quienes informaron a Exitosa, que dejaron nota extorsiva en el centro educativo, dirigida a los propietarios del terreno usado como cochera que se encuentra a media cuadra. En el mensaje exigen que los dueños de la cochera se comuniquen con los delincuentes.

Hasta el momento los propietarios de la cochera aún no han brindado declaraciones ni han confirmado ser víctimas de extorsión o si alguna banda criminal se ha comunicado previamente para exigir el cobro de cupos.

Según los residentes de la zona, el colegio afectado ha decidido suspender las clases escolares por unos días, pues el ataque ocurrió en presencia de menores de edad.

Cabe señalar que, en el distrito opera una organización criminal denominada como Los Injertos del Rímac, dedicada a la extorsión y al sicariato.

Según casos reportados, la banda ha extorsionado a trabajadores de obras, como el caso de la inmobiliaria Besco, donde dejaron una granada con una carta amenazante con la firma de la banda. La organización también esta vinculada al asesinato de un hombre en el interior de su vehículo.

De esta manera, se registra un nuevo ataque contra un colegio y una cochera en el Rímac, aparentemente por extorsión, pues dispararon varias veces contra las fachadas de ambos inmuebles. El ataque contra el centro educativo se dio en horario escolar.