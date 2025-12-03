Asaltan mercado en La Victoria: Delincuentes se llevaron mercancía para campaña navideña valorizada en más de S/50.000

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Diversos negocios en la capital ya iniciaron la campaña navideña, sin embargo, la delincuencia se encuentra al acecho. Esta vez empresarios que laboran en un mercado se vieron totalmente afectados al ser víctimas del robo de mercadería que ofrecerían para las festividades de fin de año.

Asaltan puestos de mercado

En el distrito limeño de La Victoria, específicamente en la cuadra 3 de la avenida García Naranjo, facinerosos aprovecharon el recinto comercial se encontraba vacío, la madrugada del 2 de noviembre, para ingresar y destruir los sueños de un total de 8 personas, en una de las épocas donde hay un mayor ingreso de ventas.

De acuerdo a las imágenes registradas por las cámaras de videovigilancia se observa cómo cuatro ladrones trepan por el techo del establecimiento y luego de cortar una malla, proceden a descender con la ayuda de unas sogas. El hecho delictivo se suscitó aproximadamente a las 3 de la mañana.

Ya en el interior del mercado victoriano, aprovechando que este se encontraba vacío y sin vigilancia, los hampones recurrieron a herramientas para usarlas como cizallas con las que pudieron abrir las puertas de los puestos y robar toda la mercadería de cada uno. Inclusive en la grabación del asalto se oye a un tipo expresar: "Mete todo, mete todo, causa. El celular, mete todo".

No les bastó con robar un solo emprendimiento, sino que aprovecharon la ocasión para delinquir en otros siete más. Todos los productos eran metidos a costales grandes. Entre los productos que sustrajeron se encuentra mercadería, dinero en efectivo y herramientas valorizadas en 50 mil soles.

Los agraviados se manifiestan

Uno de los agraviados contó que fueron alrededor de 15 mil soles, a ello se suma que contaba con casi 3 mil soles más que lo utilizaría para trabajar al día siguiente del hurto. Así como también una computadora, ropa y productos que ofrecería para esta Navidad.

"Aquí en mi puesto tengo ropa, todo lo que son blusas y polos se han llevado todo lo que son carteras, bolsos, monederos, colonias, cosméticos. Debe ser casi 8 mil soles", manifestó otra de las víctimas de este asalto.

Como vemos, en pleno estado de emergencia la delincuencia no cesa y esta vez ha cobrado un total de 8 víctimas. Estos comerciantes sufrieron el asalto de sus negocios la madrugada del 2 de noviembre cuando cuatro sujetos ingresaron a un mercado y sustrajeron la mercadería que ofrecerían en esta campaña navideña. La denuncia ya fue interpuesta en la comisaría del sector y la Policía tuvo acceso a las cámaras de seguridad para identificar a los responsables.