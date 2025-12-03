Nawat Itsaragrisil presenta denuncia contra Fátima Bosch, Miss Universo 2025, por presunta difamación

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una nueva polémica se ha desatado entorno al Miss Universo 2025. Ahora, el director nacional del certamen de belleza en Tailandia, Nawat Itsaragrisil, ha presentado una denuncia penal en contra de la mexicana Fátima Bosch, por el presunto delito de difamación.

Interponen denuncia penal a Fátima Bosch

Miss Universo Tailandia, organización regional la cual es liderada por Nawat, recurrió a sus redes sociales para publicar un comunicado en el que se pone en conocimiento que el empresario interpuso acciones legales en contra de la ganadora de la 74° edición del Miss Universo.

De igual modo, realizaron aclaraciones sobre la polémica desatada, el pasado 4 de noviembre, entre ambos en el que supuestamente Itsaragrisil insultó a Bosch.

"Deseamos reafirmar que el Sr. Nawat Itsaragrisil nunca llamó "tonta" a la Srta. Fátima Bosch. Lo que dijo fue 'daño', lo cual se escucha claramente en las grabaciones de voz que ya han circulado ampliamente en diversas plataformas", se explica en la misiva pública.

Asimismo, se aclara que lo que expresó Nawat fue lo siguiente: "La frase decía: 'Si sigues la orden de tu director nacional, estás en desventaja; si no, puedes hacerlo. Estoy muy contento y el buen informe se enviará a la organización'".

La razón de la denuncia a la Miss Universo

Ademas, el comunicado estipula que cuando Fátima Bosch procedió a retirarse de la sala "hizo una falsa acusación ante los medios, afirmando públicamente lo contrario".

También, hacen hincapié en que la reina de belleza oriunda de Tabasco, tras enterarse de los hechos, "no se disculpó con el Sr. Nawat Itsaragrisil".

"Incluso después de conocer los hechos, no se disculpó con el Sr. Nawat Itsaragrisil. En cambio, continuó acusándolo falsamente en múltiples entrevistas, aparentemente para beneficio propio", refirieron en el comunicado.

La organización tailandesa también compartió documentos que forman parte de esta denuncia penal en el que se indica que posiblemente Fátima Bosch actuó teniendo el objetivo "de destruir la reputación e incitar al odio hacia Nawat".

Eso sí, un dato relevante es que entre otros delitos que se la ha interpuesto a la mexicana Fátima Bosch se encuentra "injuria, insulto u odio", así lo evidencia la denuncia de Nawat Itsaragrisil.

