'Policías fantasmas': PNP informa que efectivos realizaban trabajos particulares en beneficio personal

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía Nacional del Perú brindó mayor información tras la detención de cinco efectivos de la comisaría de Villa Hermosa por presuntos actos de corrupción.

PNP fue la encargada de investigar

El General de la PNP, Luis Alberto Lira Limo, jefe de la Dirección Contra la Corrupción, explicó que los suboficiales de tercera y segunda Gustavo Huamán Aguilar, Ese Rojas Salvatierra, Fredy Aquino Castillo y Carlos Quito Suárez, realizaban trabajos particulares en beneficio personal y evitando cumplir con sus labores policiales.

"La Dircocor al tomar conocimiento de esta situación irregular, que linda con la parte penal, porque el Mayor estaba siendo beneficiado por intermedio de estos suboficiales que no iban a laborar. Entonces, inmediatamente hemos empezado con la investigación porque hay una tolerancia cero a la corrupción, tanto a la interna como de funcionarios, servidores públicos", indicó.

Esta red criminal habría estado operando desde febrero del presente año, cuando los efectivos eran beneficiados por el Mayor y dos Comandante de guardia, señaló Lira Limo. Los cinco miembros de la PNP son investigados por los presuntos delitos de organización criminal y contra la administración pública, cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, que tiene una pena de 8 años, un caso al que llegaron gracias a trabajos de inteligencia.

Por su parte, el Comandante General de la PNP, Óscar Arriola, detalló que en lo que va del año se han intervenido a 950 funcionarios y servidores públicos, de estos 260 son miembros de la PNP.

Comisario y efectivos implicados

Los cuatro suboficiales son investigados por presuntamente haber realizado pagos al comisario de su dependencia policial para no trabajar, según lo indicado por el representante del Ministerio Público a Exitosa.

Por ello, personal del Ministerio Público y del Grupo de Estados contra la Corrupción de la PNP llevaron a cabo una detención preliminar judicial por las acusaciones.

Se trata del Mayor Luis Guillén Ticona, encargado de la comisaría de Villa Hermosa, así como los suboficiales de tercera y segunda Gustavo Huamán Aguilar, Ese Rojas Salvatierra, Fredy Aquino Castillo y Carlos Quito Suárez. Todos ellos formarían parte de la presunta organización criminal 'Los policías fantasmas'.

Otros predios que han sido intervenidos además de la comisaría, como el domicilio del jefe de la dependencia policial, ubicado al interior de una quinta, así como las viviendas de los efectivos implicados, en donde las autoridades incautan documentos y equipos tecnológicos para determinar la implicancia de otros efectivos.

Es así como la PNP reveló que los efectivos realizaban trabajos particulares en su beneficio, por el que presuntamente realizaban pagos al comisario de su dependencia policial.