Actualidad
Crisis migratoria en la frontera sur

José Jerí admite que discurso de José Antonio Kast influyó en la escalada migratoria en Tacna

Durante su visita oficial a la frontera con Chile, el presidente reconoció que las advertencias del candidato chileno sobre deportaciones masivas fueron un factor en el aumento de migrantes irregulares.

Jerí reconoce que discurso de Kast influyó en aumento de migrantes en la fronter (Composición Exitosa)
Jerí reconoce que discurso de Kast influyó en aumento de migrantes en la fronter (Composición Exitosa)

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 03/12/2025

Durante una visita oficial a la región de Tacna para supervisar el despliegue de fuerzas en la frontera con Chile, el presidente de la República, José Jerí, declaró ante un medio chileno que la escalada de crisis migratoria en la frontera entre ambos países se ha visto influenciada por la postulación de José Antonio Kast a la presidencia del país vecino.

En medio de un fuerte contingente policial, Jerí fue abordado por un periodista de la cadena televisiva chilena Meganoticias, quien le consultó sobre las medidas que su gobierno viene adoptando ante la llegada de migrantes que buscan cruzar a territorio peruano, además de su posición sobre la coyuntura política del vecino sudamericano.

Jerí reconoce que discurso influyó en la crisis migratoria

Sobre esto último, al mandatario se le preguntó directamente si acaso pensaba que las declaraciones y advertencias del candidato presidencial, José Antonio Kast, sobre una campaña masiva de deportaciones ante una eventual victoria en los comicios chilenos, habría influido de algún modo en el aumento de la llegada de migrantes irregulares a nuestra frontera.

"Eso ha sido un factor, no ha sido el único. (...) Ha habido bastante movimiento", contestó Jerí.

Esta afirmación dio a entender que el presidente reconoce que el discurso de su homólogo chileno fue suficiente para movilizar a un gran número de personas y generar una crisis que no ha estado exenta de incidentes.

Es preciso recordar que apenas hace dos días, lunes 1 de diciembre, al menos 70 migrantes irregulares lograron ingresar a territorio nacional burlando el débil resguardo policial en medio de enfrentamientos y desesperación. Estas personas fueron posteriormente expulsadas y dirigidas nuevamente hasta el área fronteriza por la policía antimotines.

El panorama actual de la crisis fronteriza

Desde que iniciaba el mes de noviembre, se había detectado un incremento de extranjeros intentando cruzar la frontera, asegurando que buscaban regresar a sus naciones de origen a través del nuestro. Mucho provenían de países como Venezuela, Colombia, Ecuador y Haití. Para fines de noviembre la situación se agravó y hubo un bloqueo de la vía binacional.

Así, una eventual llegada de Kast a Palacio de la Moneda implicaría un nuevo aumento en el flujo de extranjeros en la frontera ante el miedo de ser deportados de forma definitiva de Chile.

El candidato republicano señaló recientemente que, de haber sido presidente, ya habría iniciado coordinaciones para brindar corredores humanitarios, lo cual aún se está a la espera de saber si Jerí comparte dicha propuesta para regular esta problemática a prácticamente nada de definirse el futuro político de Chile.

