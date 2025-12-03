¡Prepárate desde YA! Anuncian corte de agua para el jueves, 4 de diciembre: AQUÍ todos los detalles

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reveló que interrumpirá el recurso hídrico este jueves 4 de diciembre. A través de su canal de difusión de WhatsApp, reveló qué distritos de la capital se verán afectados.

¿En qué distritos no habrá agua este jueves?

Este jueves, varias zonas de Lima se verán afectadas por la interrupción temporal programada en el suministro de agua potable. La empresa estatal Sedapal detalló, en su más reciente reporte, que esta medida responde a los trabajos de mantenimiento, así como limpieza de reservorios, esenciales en el sistema de almacenamiento.

El objetivo principal es optimizar la infraestructura hídrica, asegurando así la calidad del servicio y una distribución más eficiente del agua en el futuro. En ese marco, te revelamos los distritos que no contarán con agua potable el 4 de diciembre para que tomes las medidas preventivas necesarias.

Interrupción del servicio en Puente Piedra

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.
Áreas afectadas: Asoc. de Pobladores Carmen Alto de Puente Piedra, Asoc. Prop. Villa Los Olivos, Asoc. Viv. Los Ficus de Puente Piedra, Asoc. Viv. Resid. San Lorenzo, Asoc. Villa Los Rosales, Asoc. Villa María, Centro Poblado El Carmen, Cercado, P.J. Señor de los Milagros Sector San Luis.

Motivo: Limpieza de reservorio.
Sector 386.

Limpieza de reservorio. Sector 386.

También se reportó que el corte de agua se dará en las siguientes zonas de Puente Piedra: A.H. Camino Real, A.H. Los Jardines de Puente Piedra, A.H. 9 de Junio 1er y 2do Sector A.H. Nueva Canadá, A.H. El Progreso, A.H. San Martín de Porres, A.H. La Victoria, A.H. Virgen de Chapi, A.H. Virgen de Chapi Parcela 1, P.J. Santa Lidia, P.V. Virgen de Chapi, Urb. El Palermo, Urb. Programa de Vivienda Riviera del Norte 2da Etapa, Urb. Puente Piedra (Bedoya), Urb. Riviera del Norte 1ra etapa, Urb. Santo Domingo.

Almacena agua desde ya ante el anuncio de corte del servicio para el 4 de diciembre.

¡A llenar los baldes! Consejos por el corte de agua

Debido a esta situación, Sedapal recomienda a los usuarios adoptar medidas pertinentes para no verse sorprendidos por el horario del corte. Entre algunos de los consejos y recomendaciones están las siguientes:

No utilice métodos de cocción que consuman mucha agua, como hervir.

que consuman mucha agua, como hervir. Limite el baño: use toallitas higiénicas.

Los platos pueden esperar: use platos desechables siempre que sea posible.

No tire de la cadena cada vez que necesite desechos líquidos.

Almacena agua con anticipación para cubrir tus necesidades.

¡Hasta por 9 horas sin agua! Es así como, a través de sus redes sociales, Sedapal anunció que tiene corte programado del servicio este jueves, 4 de diciembre, en el distrito de Puente Piedra.