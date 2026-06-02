Titular del Minsa plantea que atención de pacientes con cáncer pase a una Asociación Público-Privada: "El INEN está saturado"

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, planteó que el tratamiento del cáncer pueda ser fortalecido mediante una Asociación Público-Privada (APP), con el objetivo de reducir la brecha de atención a los pacientes a nivel nacional a través del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).

"Cuando viene un paciente de la región a Lima viene a la cola de la cola, a sufrir o a morir, porque el INEN está saturado. Hace buena tarea, pero no hay más oferta. Necesitamos que el cáncer pasa a una Asociación Público-Privada [...] La gente necesita tratarse en su región", señaló en conversación con Nicolás Lúcar.

Ministro de salud pide fortalecer gestión en salud

El titular del Minsa señaló el centralismo en la gestión pública en salud como una de las principales deficiencias en la atención a la demanda ciudadana. Según comentó, cada día, cientos de peruanos de otras provincias viajan para atenderse en hospitales Lima, sin tener muchas dinero para el hospedaje o para su alimentación.

"Nosotros como médicos miramos solamente la parte asistencial, pero no miramos el tema social ¿Dónde se queda esa familia? En la calle o en el hospital durmiendo. ¿Dónde se alimenta? No tiene para alimentarse", explicó el funcionario público. "La gente necesita tratarse en Lima".

En ese sentido, Velasco instó a los candidatos presidenciales a fortalecer la infraestructura médica en todo el país, enfocándose en el primer nivel de atención para la prevención, así como en los hospitales, los recursos humanos, el equipamiento y los medicamentos necesarios.

Según explicó, este proceso se lograría mediante una reestructuración del sistema sanitario a partir de tres ejes: obras por impuestos para dinamizar la ejecución de proyectos, Asociación Público-Privada (APP) y servicios por impuestos para capacitar a médicos de regiones en el extranjero, especialmente en las especialidades de cirugía cardiovascular y tratamiento de cáncer.

Titular del Minsa llama a la prevención en salud

En este preocupante contexto, el ministro de Salud indicó que el país debe priorizar la salud de sus ciudadanos, incluido la Población Económicamente Activa (PEA) que moviliza la economía del país.

"No puede haber crecimiento económico sino se ve traducido en salud. El 75% de los peruanos son informales. El 75% están en el SIS. Tenemos que cuidar a la gente que maneja la PEA. Esa es la forma de cómo hacer prevención", señaló.

En conclusión, el titular del Minsa, Juan Carlos Velasco, propuso que el tratamiento de pacientes con cáncer se atendido por una Asociación Público-Privada, debido a la saturación en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).