Caos en la Vía de Evitamiento: Tráiler queda atascado bajo el Puente Acho y genera tráfico con sentido al sur

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Vía de Evitamiento vuelve a sufrir un incidente en plena hora punta. Esta vez, un camión de carga pesada quedó atascado tras chocar contra la estructura del Puente Acho ocasionando una severa congestión vehicular con sentido a El Agustino y Santa Anita.

Tráiler choca con puente Acho y genera tráfico con sentido al sur

Debido a este incidente, agentes de la Policía Nacional del Perú restringieron el paso de los vehículos hasta que el tráiler pueda ser removido. Por ello, se pide a los usuarios tomar las precauciones necesarias para evitar mayores inconvenientes al momento de trasladarse a sus respectivos destinos.

"Se registra congestión en la Vía de Evitamiento con sentido al sur desde el puente Habich hasta el puente Balta, debido a un vehículo de carga alta detenido. Al momento la PNP cierra la vía para que el vehículo pueda retroceder", indicó la concesionaria Lima Expresa.

En redes sociales, diversos usuarios han subido videos de las largas colas de autos, buses y camiones esperando por varios minutos para que el tráiler pueda ser desatascado y el paso sea retomado con normalidad.

A eso se le suma presencia de decenas de motos lineales también buscan cruzar la capital sentido al sur. Es importante precisar que esta no es la primera vez que un vehículo de carga pesada choca contra el Puente Acho que cuenta con una altura de 4.30 metros.

Se reabre la Vía de Evitamiento

Por suerte, los rescatistas pudieron desatascar la unidad por lo que el tránsito con sentido al sur se pudo restablecer a esta hora de la mañana. De todas formas, la congestión continúa presentándose desde Lima Norte por lo que los usuarios seguirán tardándose unos minutos más para llegar a sus respectivos destinos.

Como se indicaba líneas más arriba, esta no es la primera vez que ocurren incidentes vehiculares en esta transitada arteria de la capital. Por ejemplo, en abril de este 2026, un camión tipo furgón que transportaba insumos químicos se volcó justo en la entrada del óvalo Habich ocasionando congestión con dirección a Lima Norte.

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