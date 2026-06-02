Corte de LUZ el 3 de junio: Lista de distritos afectados con la suspensión del servicio eléctrico

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de luz en diversos sectores del país. Conoce qué distritos se verán afectados con la suspensión del servicio eléctrico programado para el 3 de junio para tomar medidas previsionales desde ya.

Corte de luz el miércoles 3 de junio: ¿Por qué?

Si eres de las personas que trabaja de forma remota desde casa o tienes que usar algún electrodoméstico u otro artefacto que necesite energía eléctrica este miércoles 3 de junio, lo ideal es que tengas en cuenta antes que el servicio se verá interrumpido de forma parcial, según el más reciente reporte de las empresas Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal), e Hidrandina.

De acuerdo a los comunicados dados a conocer en sus respectivas páginas oficiales, el corte de luz se deberá a trabajos de mantenimiento preventivo como conexión de sistema de utilización a la red eléctrica y otras acciones necesarias para seguir brindando un servicio de calidad a sus usuarios y evitar averías futuras en el suministro.

En ese marco, ambas instituciones recomiendan planificar actividades con anticipación para minimizar inconvenientes en lo que dura el corte del servicio.

Distritos afectados con el corte de luz, según Seal

De acuerdo al más reciente reporte de Seal, hasta el cierre de esta nota de Exitosa, el corte de luz el miércoles se desarrollará en sectores de Arequipa:

En urbanizaciones del distrito de Majes desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. en Nueva Ciudad de Majes-Módulo A. Circuito Pitay desde CC-950318.

Zonas sin luz en el norte del país: Horarios del corte

Hidrandina reportó que el corte de luz que tiene programado para el miércoles afectará el norte del país, precisamente en La Libertad y Áncash, según el siguiente cronograma que también puedes verificar en este ENLACE:

En La Libertad

Desde las 9:00 a.m. hasta las 11:30 a.m. en Huanchaco: Av. Miguel Grau Mz. 08, CPMe. El Milagro, Ca. Manco Cápac Cdra. 6, Mz. 1, Ca. Manco Capac Migue Int. Grau, Pj. Virgen de la Puerta Mz. 9, CPMe. El Milagro II, Av. Nicolas de Piérola Mz. 12,13, S/N, Ca. Inca Roca Mz. 8, 12, 22, Ca. Manco Capac Mz. 9, Mz. 1,10, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 7, 8, 9, Pq. Plaza de Armas N° Milagro Esquina, CPMe. El Milagro III, Av. Túpac Amaru Cdra. 6 Mz. 3, 12, Coop. Viv. Covicorti Mz. X3.

Av. Miguel Grau Mz. 08, CPMe. El Milagro, Ca. Manco Cápac Cdra. 6, Mz. 1, Ca. Manco Capac Migue Int. Grau, Pj. Virgen de la Puerta Mz. 9, CPMe. El Milagro II, Av. Nicolas de Piérola Mz. 12,13, S/N, Ca. Inca Roca Mz. 8, 12, 22, Ca. Manco Capac Mz. 9, Mz. 1,10, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 7, 8, 9, Pq. Plaza de Armas N° Milagro Esquina, CPMe. El Milagro III, Av. Túpac Amaru Cdra. 6 Mz. 3, 12, Coop. Viv. Covicorti Mz. X3. Desde las 10:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. en Trujillo : Calle Los Cisnes, Las Garzas, Pasaje Los Tucanes, Pasaje Los Tordos, Los Pétalos - Urbanización Los Rosales de San Andrés.

hasta la 1:00 p.m. : Calle Los Cisnes, Las Garzas, Pasaje Los Tucanes, Pasaje Los Tordos, Los Pétalos - Urbanización Los Rosales de San Andrés. Desde las 11:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. en Huanchaco: Centro Poblado Menor El Milagro V-A Mzs. G, D, F, F´, G, H, I, N, O, Q´, Y Sector V Nº S/N, Centro Poblado Menor El Milagro III 3 Etapa, Ca. Tupac Amaru Nº Mz. 11.

En Víctor Larco Herrera desde las 3:00 p.m. hasta las 5:00 p.m. en Fundo San Pedro: Block Block N° S; Mzs. B, C, C1, E, H, N. Balneario. Buenos Aires Sur: Ca. Santa Rosa cdra. 7.

En Áncash

Desde las 2:00 p.m. hasta las 5:00 p.m. en Chimbote/Del Santa: Santa Clemencia, Pampadura, Ampliación Pampa Dura Darío Velarde, Santa Elisa - La Pampa, Santa Elisa, Chachapoyas Bajo, El Mirador - Chachapoyas, Villa el Salvador - Pampa el Toro, Chachapoyas, Pampas de Chimbote, Cahuide, Nueva Esperanza, Las Cruces, El Pozo, Cerro Campana y El Arrozal de Montesarumo.

Así que si pensabas hacer teletrabajo el 3 de junio verifica que tu zona no esté en la lista de distritos que se verán afectados con el corte de luz programado por Seal e Hidrandina.