Dirigente transportista saluda subsidio anunciado por el Ejecutivo: "Ayuda a sustentar el exceso de gastos"

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El gobierno de José María Balcázar aprobó finalmente el subsidio económico para el transporte urbano de Lima y Callao ante el alza del precio de combustible y otros costos operativos. Este apoyo se da para garantizar la continuidad de la movilidad de los buses y unidades que diariamente llevan a sus destinos a miles de ciudadanos.

Ayuda en parte a sustentar exceso de costos

Para conocer mayores detalles de este respaldo proporcionado por el actual gobierno, Exitosa conversó con Ricardo Pareja, presidente de la Cámara de Transporte Urbano, quien saludó esta medida extraordinaria, pero también reconoció que este no es suficiente para sacar adelante su día a día.

Según reconoció, el impacto que ha generado el alza del precio de combustibles es de casi al doble que gastaban meses atrás por lo que este subsidio solo ayudará a mitigar las consecuencias que vienen arrastrando desde hace varias semanas.

"Si bien es cierto no cubre toda la desgracia que viene atravesando el sector transporte, ayuda en parte a poder sustentar todo este exceso de gastos que tenemos a diferencia de lo que puede haber sido un transporte normal", indicó.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, el pdte. de la Cámara de Transporte Urbano, Ricardo Pareja, destacó la entrega de un subsidio temporal al transporte urbano en Lima y Callao, en medio del incremento de los costos operativos.



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Las continuas extorsiones aumentaron el daño

En esa misma línea, el dirigente transportista señaló que su sector ha venido siendo golpeado por diferentes situaciones desde hace varios años atrás. Uno de estos temas se vivió a raíz de la pandemia, pero el otro problema que más gravedad causó fue la aparición de las extorsiones desde el 2024.

De acuerdo a la información que maneja, este flagelo ha generado que diversas empresas operen actualmente a menos del 50 % de su flota ante la ausencia de conductores. Por ello, señaló que era más que necesario la presencia de un subsidio económico el cual se alcanzó este 1 de junio en reunión con el MTC y otras autoridades.

"Nosotros ya venimos desde la época de pandemia atravesando momentos difíciles y aunque se superó, se dio, no una segunda pandemia, pero si algo similar desde el 2024 es el tema de las extorsiones que también nos ha generado una desgracia muy grande puesto que ahorita hay un 40 o 45 % que está trabajando, es decir menos de la mitad y esto ha generado un segundo problema a todos los transportistas", indicó.

Por último, el dirigente señaló que aproximadamente son 20 mil vehículos los que operan actualmente en Lima y Callao, pero solo un 20 % de ellos cuenta con el gps necesario para acceder a este subsidio.