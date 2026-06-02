George Forsyth afirma que no votará por Keiko Fujimori: "Estoy analizando las propuestas de Roberto Sánchez"

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

A pocos días de que se lleve a cabo la segunda vuelta de las elecciones generales, George Forsyth visitó los estudios de Exitosa para conversar sobre la coyuntura política que vive el país y sobre los comicios de este domingo. De inmediato, el otrora candidato por Somos Perú aseguró que su voto ya está decidido y que este es coherente con lo que dijo durante su campaña.

Forsyth no votará por Keiko Fujimori

Tal como lo indicó en uno de los debates de la primera vuelta, el exalcalde de La Victoria aseguró que no votará de ninguna manera por Keiko Fujimori a quien considera como la responsable de la crisis política y social que vive el Perú por estos días.

Eso sí, George Forsyth dejó en claro que es su postura por lo que descartó pedirle a sus seguidores que se alineen a la misma. No obstante, señaló haber tomado esta decisión en base a la coherencia del discurso que ha venido manifestando en los últimos años, además de asegurar que está analizando el plan de gobierno de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.

🔴🔵 #EligeBien ✅🇵🇪 | En exclusiva con Exitosa, George Forsyth, excandidato presidencial de Somos Perú, aseguró que no votará por Keiko Fujimori en la segunda vuelta. "Estoy analizando las propuestas de Roberto Sánchez", agregó.



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"Como líder creo que es importante decir las cosas, no les voy a decir a los peruanos por quien votar creo que ese es trabajo de cada uno de sentarse a analizar las distintas propuestas, pero si debo ser coherente con el mensaje que entregué con la campaña y en el debate le comuniqué al pueblo peruano, pero si no no voten por los mismos que han sacado adelante por el pacto mafioso. Yo no puedo ni voy a votar por Keiko Fujimori", indicó.

Agradeció a quienes votaron por él

Seguidamente, el expostulante al sillón presidencial por Somos Perú envió un mensaje de agradecimiento a quienes votaron por su propuesta y les pidió no perder la esperanza en el Perú a pesar del mal momento que se vive por estos días.

"Quiero agradecer mucho a todos los que confiaron en mi, a los que decidieron votar por este cambio que nosotros impulsábamos y en el que aún creo. Pido que no se pierda la esperanza porque el Perú es un país maravillo, pero evidentemente estamos en un momento muy complejo y a nadie le gusta la situación que estamos viviendo", añadió.

En resumen, George Forsyth descartó rotundamente votar por Keiko Fujimori en la segunda vuelta señalando que ya analiza el plan de gobierno del candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.