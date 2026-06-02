José Jerí renuncia a Somos Perú tras 13 años de militancia: "Cierro una etapa importante de mi vida"

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

José Jerí deja Somos Perú. El expresidente de la República anunció su renuncia irrevocable a la militancia en la agrupación, poniendo fin a una etapa que, según indicó, marcó parte importante de su trayectoria en la vida pública.

José Jerí renuncia a Somos Perú y deja bancada parlamentaria

En medio de la coyuntura política que vive el país por la segunda vuelta de las Elecciones 2026 para elegir al próximo presidente del país el 7 de junio, una reciente noticia ha generado gran impacto. A través de sus redes sociales, José Jerí publicó una carta a la "familia somista" y a la opinión pública anunciando que presentó su "renuncia irrevocable" al Partido Democrático Somos Perú.

De acuerdo a la misiva compartida, el congresista precisó que "ha sido una decisión profundamente reflexionada" y, "sin duda, una de las más difíciles" en su vida, debido a que fue en ese partido donde inició su formación y trayectoria política. Es por ello, que Jerí Oré agradeció todo el cariño que recibió dentro de la organización que consideró como su "segundo hogar".

Renuncia irrevocable de José Jerí a Somos Perú.

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