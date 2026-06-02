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José Jerí renuncia a Somos Perú tras 13 años de militancia: "Cierro una etapa importante de mi vida"

El expresidente José Jerí anunció su renuncia irrevocable al partido político Somos Perú, donde militó durante 13 años y, según precisó, marcó parte importante de su trayectoria política.

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 02/06/2026

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José Jerí deja Somos Perú. El expresidente de la República anunció su renuncia irrevocable a la militancia en la agrupación, poniendo fin a una etapa que, según indicó, marcó parte importante de su trayectoria en la vida pública.

José Jerí renuncia a Somos Perú y deja bancada parlamentaria

En medio de la coyuntura política que vive el país por la segunda vuelta de las Elecciones 2026 para elegir al próximo presidente del país el 7 de junio, una reciente noticia ha generado gran impacto. A través de sus redes sociales, José Jerí publicó una carta a la "familia somista" y a la opinión pública anunciando que presentó su "renuncia irrevocable" al Partido Democrático Somos Perú.

De acuerdo a la misiva compartida, el congresista precisó que "ha sido una decisión profundamente reflexionada" y, "sin duda, una de las más difíciles" en su vida, debido a que fue en ese partido donde inició su formación y trayectoria política. Es por ello, que Jerí Oré agradeció todo el cariño que recibió dentro de la organización que consideró como su "segundo hogar".

Renuncia irrevocable de José Jerí a Somos Perú.
Renuncia irrevocable de José Jerí a Somos Perú.

 

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