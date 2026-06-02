Ministro de Salud afirma Gobierno de José Balcázar ha inaugurado 11 hospitales durante sus primeros 100 días

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno de José Balcázar ha puesto como una de sus prioridades el fortalecimiento del sistema sanitario nacional. Así lo afirmó el ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, quien destacó que en los primeros 100 días de gestión se han logrado importantes avances en infraestructura hospitalaria, con la inauguración de 11 establecimientos de salud en distintas regiones del país.

En declaraciones a Exitosa, el titular del Minsa explicó que uno de los principales problemas identificados fue la demora en la ejecución de obras hospitalarias debido a la existencia de diversos mecanismos de construcción y administración.

"Hoy por hoy, le digo al país, en once semanas que es mi periodo, y es el periodo del presidente Balcázar, estamos inaugurando once hospitales, un hospital por semana ", afirmó.

Velasco adelantó además que entre los proyectos más importantes figura el Hospital Antonio Lorena del Cusco, cuya apertura está prevista para los próximos días luego de varios años de retraso. Asimismo, anunció la próxima inauguración de hospitales en Apurímac e Iquitos.

Destrabe de hospitales busca reducir brechas

El ministro remarcó que la culminación de hospitales permitirá mejorar el acceso a los servicios de salud para miles de ciudadanos que actualmente enfrentan dificultades para recibir atención especializada.

En ese sentido, consideró que ordenar los distintos modelos de ejecución de proyectos es fundamental para evitar nuevas paralizaciones y garantizar que las obras lleguen a su etapa final. La estrategia busca cerrar brechas históricas en infraestructura sanitaria y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En declaraciones a Exitosa, el ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, destacó que el gobierno de José Balcázar ha inaugurado 11 hospitales durante sus primeros 100 días de gestión. "Un hospital por semana", precisó.



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Gobierno de Balcázar encontró una baja cobertura de vacunas

En diálogo con Exitosa, el ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, afirmó que el Gobierno de José Balcázar encontró bajos niveles de cobertura de vacunas, una situación que calificó como preocupante debido a los riesgos que representa para la salud pública.

"Lo primero que nos hemos encontrado es la baja cobertura en vacunas, que eso es grave. En un país como el que tenemos, tener una baja cobertura significa que aparecen las enfermedades", advirtió.

El ministro informó que actualmente la cobertura nacional pasó de 75 % a 85 %, aunque reconoció que todavía es insuficiente.

Asimismo, anunció que el Perú cuenta actualmente con 18 vacunas y que la meta es ampliar el esquema a 23 inmunizaciones mediante una inversión de S/ 700 millones. La estrategia contempla campañas de barrido para reforzar la protección frente a enfermedades como el sarampión, que ha vuelto a registrarse después de varios años.

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Con la inauguración de nuevos hospitales y el fortalecimiento de los programas de vacunación, el Gobierno busca recuperar la capacidad de respuesta del sistema sanitario. No obstante, el éxito de estas medidas dependerá de que los proyectos anunciados se concreten y de que la cobertura de inmunización alcance los niveles necesarios para proteger a la población.