Buses de la empresa 73 paralizan sus operaciones tras ser víctimas de nuevo atentado extorsivo

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A pesar del estado de emergencia que rige sobre Lima y Callao, el transporte público continúa siendo amenazado por parte de las bandas criminales que operan en la capital. Esta vez, una de las rutas de la empresa 73 se vio obligada a paralizar sus operaciones luego que uno de sus buses fuera víctima de un nuevo atentado armado en Lima Norte.

Empresa 73 paraliza sus operaciones tras ataque extorsivo

Específicamente, la Línea 1 de la mencionada empresa, que recorre desde San Martín de Porres hasta Pachacamac, fue la que decidió poner un alto a sus labores ante el miedo de ser alcanzados por las balas de los delincuentes que continúan exigiendo el pago de cupos para no atentar contra sus vidas.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | Los buses de transporte público de la empresa 73 no salieron a operar tras una nueva amenaza de extorsión registrada el pasado 29 de mayo.



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Esta postura se da luego que el pasado viernes un bus de la empresa fue alcanzado por una moto lineal en la zona conocida como Sol de Oro en Los Olivos. Dos sujetos que iban a bordo de este vehículo menor dispararon contra la unidad en repetidas ocasiones a pesar de que se encontraban con pasajeros.

El chofer, el cobrador y los usuarios a bordo tuvieron que lanzarse al suelo para evitar ser alcanzados por los proyectiles. Previo a este ataque, el conductor había recibido un mensaje en el que los amenazaban si no se 'ponían al día' con el pago para una de estas bandas.

De momento, Exitosa pudo constatar que efectivos de la Policía Nacional del Perú resguardan el patio de maniobras de esta empresa ubicada en San Martín de Porres debido a esta medida. Sin embargo, los conductores exigen mayores acciones para volver a sus labores en medio de estas amenazas.

Amenazas serían de cuarta banda

De acuerdo al relato de los propios transportistas, los mensajes extorsivos han sido firmados por una banda denominada como 'Los Occidentales'. Lamentablemente para ellos, esta sería la cuarta organización criminales que les exigen el pago de cupos a cambio de una falsa seguridad.

Es importante precisar que las amenazas contra esta línea iniciaron en el 2024, mientras que en el 2025 sufrieron dos atentados, Finalmente, este último viernes vuelven a ser víctimas de un atentado armado por lo que decidieron radicalizar su protesta.

En resumen, la línea 1 de la empresa de transportes 73 paralizó sus operaciones a solo días de que uno de sus buses sea atacado a balazos en Los Olivos. Por suerte, el chofer y cobrador de aquella unidad resultaron ilesos.