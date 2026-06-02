Gobierno de Balcázar está por formalizar la invitación al papa León XIV: "Lo está manejando el premier con el presidente"

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En exclusiva con Exitosa, el ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, informó que la invitación del gobierno peruano al papa León XIV aún está por formalizarse. "Eso lo está manejando el premier con el presidente", precisó.

Aún está por formalizarse invitación al papa León XIV

Todo hace indicar que el papa León XIV vendría al Perú antes de finalizar el presente año, por lo que abordar este tema resulta importante debido a lo que representa dentro del ambiente católico del país. En ese sentido, se le consultó sobre este tema al titular del Minsa quien adelantó lo que viene desarrollando el Ejecutivo.

"Eso lo está manejando el premier con el presidente. Hay que invitarlo formalmente al papa, estoy seguro que este país con tanta fe se va a alegrar de la visita del papa. Y Chiclayo que está programado", afirmó.

Bajo esa premisa, el funcionario consideró que la llegada de Robert Prevost a nuestro país es un hecho positivo porque "es una bendición" por lo que cree que "el Perú está contento y feliz".

Presidente Balcázar se reúne con cardenal Castillo

El último martes, 2 de junio, el presidente del Perú, José María Balcázar, sostuvo una reunión con el cardenal Carlos Castillo. En este encuentro se abordaron temas importantes que se encuentran relacionados a la próxima visita que realizará el papa León XIV a territorio nacional.

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