Corte de AGUA en Lima el 3 de junio: ¿Qué distritos se verán afectados, según Sedapal?

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sedapal anuncia corte de agua programado para el 3 de junio en determinados sectores de Lima Metropolitana. Descubre qué distritos se verán afectados y en qué horario será la suspensión temporal del servicio.

Motivo del corte de agua el 3 de junio, según Sedapal

La empresa estatal, a través de su canal de difusión de WhatsApp, precisó que la restricción del recurso hídrico en determinadas zonas de la capital el miércoles 3 de junio se deberá a trabajos de mantenimiento preventivo que ejecutará con el objetivo de seguir brindando un servicio de calidad y optimizando el suministro.

Es en el marco de este anuncio de que algunos sectores no tendrá agua, Sedapal recuerda a la ciudadanía a tomar medidas preventivas para aminorar el impacto del corte del servicio y que en caso el recurso no retorne en el horario señalado en el comunicado, no duden en comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo solo el número de su suministro a la mano para saber el motivo detrás de la demora.

Distritos de Lima afectados por corte de agua

A continuación, te detallamos los horarios específicos establecidos por Sedapal y las zonas que se verán afectadas con el corte programado para el miércoles, que también puedes verificar en el siguiente LINK:

Sin agua en Villa El Salvador

Desde las 10:42 a.m. hasta las 8:20 p.m. en Cercado. Cuadrante: Av. César Vallejo, Av. Bolívar, Av. María Elena Moyano, Av. Separadora Industrial.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 8:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en A.H. Integ. Solid. y Pro. Sect. Los Portales, Agru. El Progreso, Agru. Cristo Mueve Montañas.

hasta las 10:00 p.m. en A.H. Integ. Solid. y Pro. Sect. Los Portales, Agru. El Progreso, Agru. Cristo Mueve Montañas. Desde las 11:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en A.H. Bayóvar Ampliación Parcela A Sector Cerro Vista Alegre.

En San Miguel

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en Urb. Pando 2da etapa y 4ta etapa. Cuadrante: Av. La Marina, Av. Universitaria, Jr. Ayacucho, Av. Brígida Silva de Ochoa y todas las calles delimitantes. Urb. Maranga 1ra etapa.

Sin servicio en Ate

Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en A.H. Huaycán zonas A, C, D, E, J. Proyecto especial Huaycán zona B.

En Puente Piedra

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en Cercado, A.H. Camino Real, A.H. Los Jardines de Puente Piedra, A.H. 9 de Junio 1ro y 2do sector, A.H. Nueva Canadá, A.H. El Progreso, A.H. San Martín de Porres, A.H. La Victoria, A.H. Virgen de Chapi parcela 1, Asoc. Pobladores Carmen Alto de Puente Piedra, Asoc. Propietarios Villa Los Olivos, Asoc. Viv. Los Ficus de Puente Piedra, Asoc. Viv. Resid. San Loenzo, Asoc. Villa Los Rosales, Asoc. Villa María, C.P. El Carmen Cercado, P.J. Señor de los Milagros sector San Luis, P.J. Santa Lidia, P.V. Virgen de Chapi, Urb. El Palermo, Urb. Prog. Viv. Riversa del Norte 1ra y 2da etapa, Urb. Augusto Bedoya, Urb. Puente Piedra, Urb. Santo Domingo.

Así que si pensabas lavar ropa el miércoles 3 de junio, lo ideal es saber si tu zona se verá afectada con el corte de agua programado por Sedapal. Según el último reporte, revelado hasta el cierre de esta nota, al menos cinco distritos de Lima no contarán con el recurso por determinadas horas.