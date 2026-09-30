¿Cómo detectar un infarto en mujeres? Estos son los síntomas que no debe pasar por alto

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Salud

Las señales de un infarto en mujeres no siempre son evidentes y pueden confundirse con otros malestares. Conoce los principales síntomas de alerta y cuándo es necesario buscar atención médica.

¿Cuáles son los síntomas de un infarto?

De acuerdo a especialistas en la salud, tanto para mujeres como para hombres, el síntoma más común de un ataque cardíaco es el dolor o malestar en el centro del pecho, que puede ser leve o fuerte.

Sin embargo, lo que muchos no saben es que un ataque cardíaco en mujeres puede comenzar de manera silenciosa y con síntomas que se parecen a los de otros padecimientos como estrés, cansancio problemas digestivos.

De acuerdo con una investigación publicada en la 'Revista de la Asociación Americana del Corazón', una mujer que está sufriendo un infarto puede experimentar una de las señales más frecuentes como la falta de aire, además de las náuseas, el vómito y el dolor en los omóplatos.

"Las señales a las que las mujeres deberían prestar especial atención son un cambio repentino o progresivo en su capacidad para realizar actividades cotidianas", explicó el cardiólogo Carlos Alberto Merigo Laspi.

Salud cardiovascular: Señales que advierten de un infarto.

¿Cuáles son los síntomas de un infarto en mujeres?

Portales especializados como Mayoclinic.org precisa que las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de tener los siguientes síntomas de un ataque cardíaco:

Dolor de espalda, cuello, mandíbula o garganta.

Indigestión.

Acidez.

Náusea (sentir el estómago revuelto).

Vómitos.

Fatiga (cansancio) extrema.

Problemas para respirar (falta de aire).

En ese sentido, Karen Dueñas, médica especialista en cardiología de LaCardio, precisó que de sentir esos síntomas se debería acudir a un centro médico con urgencia. "Ante cualquier señal nueva, intensa o diferente a lo habitual, es mejor consultar. En cardiología sabemos que el tiempo es músculo: mientras más rápido actuemos, mayor será la posibilidad de proteger el corazón", precisó.

Factores de riesgo para enfermedades cardíacas

Los factores de riesgo para enfermedades cardíacas incluyen colesterol alto, presión arterial alta y obesidad. Las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de tener afecciones debido a estos otros factores, según MayoClinic.org:

Hábito de fumar.

Sedentarismo.

Estrés emocional y depresión.

Diabetes.

Menopausia.

Complicaciones en el embarazo.

Antecedentes familiares de enfermedades cardíacas tempranas.

Otras enfermedades autoinmunes como lupus, esclerodermia, así como afecciones inflamatorias.

Reconocer los síntomas de un infarto en mujeres es importante porque las señales no siempre se presentan como un intenso dolor en el pecho, según los especialistas en la salud.