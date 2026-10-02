Tragedia en Loreto: Fallece candidato a la alcaldía de Pastaza y suspenden comicios en comunidades nativas

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A escasas horas de celebrarse las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, la tragedia enlutó el proceso electoral en la Amazonía peruana. Sundi Simon Kamarampi, representante del pueblo indígena Kandozi y candidato a la alcaldía distrital de Pastaza por el partido Renovación Popular, falleció trágicamente mientras se trasladaba para cumplir con sus actividades proselitistas.

Según los reportes oficiales, el lamentable deceso del líder político se produjo como consecuencia directa del violento choque de una embarcación contra el bote en el que viajaba.

Ante este fatídico suceso, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió un comunicado oficial para expresar sus profundas condolencias a la familia y a la comunidad Kandozi, exigiendo a las autoridades correspondientes esclarecer las circunstancias del infortunado acontecimiento con la mayor celeridad y diligencia posible.

Tensión y rechazo electoral en comunidades

La repentina pérdida del profesor Kamarampi no solo generó conmoción, sino que desencadenó una grave situación de conflicto social en la provincia loretana de Datem del Marañón. Tras conocerse la noticia, un grupo de ciudadanos de las comunidades nativas de Nueva Yarina y Puerto Belén manifestó su rotundo rechazo a la realización de los comicios programados para este domingo 4 de octubre.

El JNE lamenta el fallecimiento de candidato a la alcaldía del distrito de Pastaza (provincia de Datem del Marañón, Loreto), Sundi Simon Kamarampi, durante sus actividades de campaña electoral. pic.twitter.com/iBQBmIT5aW — JNE Perú (@JNE_Peru) October 2, 2026

La situación escaló rápidamente a niveles alarmantes cuando pobladores, que se encontraban fuertemente armados, instaron de manera amenazante a retirarse al personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que había llegado a la zona.

Repliegue de la ONPE y acciones legales

Ante el riesgo inminente, la ONPE confirmó que sus seis servidores, acompañados por efectivos de las fuerzas del orden, se retiraron contra su voluntad de ambas localidades para salvaguardar su integridad física. El equipo electoral tuvo que trasladarse con todo el material hacia Ullpayacu, la capital del distrito de Pastaza.

Esta abrupta interrupción afecta directamente la instalación de cinco mesas de sufragio, dejando sin poder ejercer su derecho al voto a un total de 936 electores empadronados. Debido a estos actos de intimidación, la ODPE Alto Amazonas anunció que presentará las denuncias penales ante la Policía Nacional y el Ministerio Público por el grave delito contra la voluntad popular.

ODPE Alto Amazonas

Este lamentable escenario evidencia las profundas vulnerabilidades logísticas y de seguridad que persisten en las zonas más alejadas del país durante los procesos democráticos. Mientras las autoridades investigan el fatal accidente fluvial, resulta imperativo que el Poder Ejecutivo garantice medidas extraordinarias de protección para asegurar la paz social y el orden público en la región amazónica durante la jornada electoral.