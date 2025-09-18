Tragedia en Otuzco: Explosión en vivienda dejó el saldo de un fallecido y dos heridos

18/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En Otuzco, La Libertad, se suscitó una fuerte explosión en el interior de un inmueble, ubicado en la localidad de Santa Rosa. El trágico hecho dejó como saldo una persona fallecida y dos heridos. Según lugareños, el punto del siniestro funcionaba como un taller clandestino de pirotecnia.

Fuerte explosión deja un muerto y dos heridos

La potente explosión redujo a escombros la vivienda acabando con la vida de su dueño identificado como Santos Loyola Ríos, de 44 años. Asimismo, provocó que dos personas resultaran heridas.

Cabe resaltar que, la casa hecha de adobe era usada como taller de pirotecnia clandestino. La humareda y el estruendo se expandió por los hogares que se encuentran cerca alarmando a la población debido a que rompió las lunas de sus ventanas.

De acuerdo a testigos, en el momento del accidente, en el interior del inmueble se encontraban cuatro personas, entre ellas la víctima mortal. Además, hasta el lugar del trágico suceso llegaron rápidamente brigadas del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) y personal de Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Otuzco para atender la emergencia.

Respecto a las primeras indagaciones, se informó que la explosión habría sido provocada por manipulación de fuegos pirotécnicos en el interior de la vivienda, quedando descartada la hipótesis de un posible atentado por sicariato.

Nota en desarrollo...