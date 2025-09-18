'Generación Z' defiende marcha del 20 y 21 de septiembre: "No vamos a aceptar ser condenados a pensiones de miseria"

18/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de la primera marcha realizada el último sábado 13 de septiembre, la 'Generación Z' convocó a nuevas protestas programadas para este 20 y 21 del mismo mes. La intención de este grupo numeroso de jóvenes es mantenerse en pie de lucha hasta lograr que se establezca un sistema justo de pensiones para asegurar el futuro de millones de peruanos.

Respalda nueva marcha convocada

Gracias a esta manifestación, el gobierno de Dina Boluarte cambió radicalmente su postura respecto a un nuevo retiro de las AFP y la derogación de la nueva ley de modernización del sistema previsional que tanta polémica generó.

En medio de esta coyuntura, Exitosa conversó con el vocero de la 'Generación Z', Wildalr Lozano para conocer más detalles de las marchas que se vienen este fin de semana. Como ya lo había señalado en ocasiones anteriores, su principal motivación es que este dictamen sea dejado de lado para que se realice una verdadera reforma de pensiones.

Por ello, hizo alusión al anime One Piece el cual se hizo popular por representar la lucha de los jóvenes contra los gobiernos abusivos y desiguales o que se le impongan pensiones que no estén acorde a la realidad.

"Así como en el anime One Piece se unen para luchar contra sistemas corruptos y desiguales, nosotros también levantamos esa bandera como un mensaje claro, de que los jóvenes no vamos a aceptar ser condenados a pensiones de miseria y vamos a pelear unidos por un futuro más justo", indicó.

Polémica por su símbolo

A raíz de su salida a las calles, el símbolo de esta agrupación ha generado polémica en redes sociales siendo asociado hasta con organizaciones subversivas. Sin embargo, el representante de este colectivo indicó que esta logo pertenece al dibujo japonés One Piece el cual es muy famoso en la juventud.

"Yo quería aclarar este tema porque he visto muchos comentarios en redes sociales, especialmente en personas adultas que no entienden que significa este símbolo, pero para nosotros los jóvenes con simplemente verlo sabemos a que está asociado. Este símbolo tiene un gran significado ya que simboliza la rebeldía frente a la injusticia y la búsqueda de la libertad", añadió.

De esta manera, el vocero de 'Generación Z', Wildalr Lozano, aseguró que su colectivo seguirá saliendo a las calles las veces que sea necesario con la finalidad de luchar contra la nueva ley de modernización del sistema previsional el cual rechazan rotundamente.