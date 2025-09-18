ATU recomienda a usuarios "considerar otras alternativas de transporte" ante fallos en Línea 1 del Metro

18/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente a los inconvenientes que ha tenido la Línea 1 del Metro de Lima este jueves 18 de setiembre, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), lanzó una recomendación. Minutos después el servicio anunció que se restableció y ha vuelto a funcionar con total normalidad.

Servicio con demoras

Con un comunicado, el organismo puso en conocimiento a los ciudadanos que el inconveniente presentado en horas de la mañana no ha sido resuelto. Por tal motivo, aconseja a los pasajeros que utilicen otros medios para desplazarse a sus destinos, a fin de evitar las grandes colas que se han generado.

"La Línea 1 del Metro de Lima presenta demoras en su servicio debido a una falla técnica, que está siendo atendida. Se recomienda a los usuarios considerar otras alternativas de transporte para movilizarse y tomar precauciones en sus viajes", indica la publicación en redes sociales.

🚨#ATUInforma | La Línea 1 del Metro de Lima presenta demoras en su servicio debido a una falla técnica, que está siendo atendida. Se recomienda a los usuarios considerar otras alternativas de transporte para movilizarse y tomar precauciones en sus viajes. pic.twitter.com/bbjqLbLXku — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) September 18, 2025

Servicio ha sido restablecido

Minutos después del comunicado de la ATU, la Línea 1 del Metro de Lima informó a sus usuarios que el servicio se reanudó en su totalidad. Así, puso fin a las demoras que se generaron desde temprano, afectando la jornada de muchas personas que se trasladan en sus vagones.

"Informamos a todos nuestros pasajeros que el servicio se encuentra totalmente restablecido y operando con normalidad. Lamentamos las molestias ocasionadas, muchas gracias por su comprensión", indica.

En desarrollo...