RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Problema sin resolver

ATU recomienda a usuarios "considerar otras alternativas de transporte" ante fallos en Línea 1 del Metro

Debido a las demoras en el servicio de la Línea 1 del Metro de Lima, la ATU exhorta a los usuarios a utilizar otras alternativas de transporte. Problemas en el tren eléctrico continúan desde la mañana

ATU recomendó considerar otras formas de transporte a usuarios de la Línea 1 del
ATU recomendó considerar otras formas de transporte a usuarios de la Línea 1 del (Composición Exitosa)

18/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 18/09/2025

Síguenos en Google News Google News

Frente a los inconvenientes que ha tenido la Línea 1 del Metro de Lima este jueves 18 de setiembre, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), lanzó una recomendación. Minutos después el servicio anunció que se restableció y ha vuelto a funcionar con total normalidad.

Servicio con demoras

Con un comunicado, el organismo puso en conocimiento a los ciudadanos que el inconveniente presentado en horas de la mañana no ha sido resuelto. Por tal motivo, aconseja a los pasajeros que utilicen otros medios para desplazarse a sus destinos, a fin de evitar las grandes colas que se han generado.

"La Línea 1 del Metro de Lima presenta demoras en su servicio debido a una falla técnica, que está siendo atendida. Se recomienda a los usuarios considerar otras alternativas de transporte para movilizarse y tomar precauciones en sus viajes", indica la publicación en redes sociales.

Servicio ha sido restablecido

Minutos después del comunicado de la ATU, la Línea 1 del Metro de Lima informó a sus usuarios que el servicio se reanudó en su totalidad. Así, puso fin a las demoras que se generaron desde temprano, afectando la jornada de muchas personas que se trasladan en sus vagones.

Caos y desconcierto en estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima: Colas invaden las pistas ante demora de trenes
Lee también

Caos y desconcierto en estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima: Colas invaden las pistas ante demora de trenes

"Informamos a todos nuestros pasajeros que el servicio se encuentra totalmente restablecido y operando con normalidad. Lamentamos las molestias ocasionadas, muchas gracias por su comprensión", indica.

En desarrollo...

¿Estación Grau cerrará por obras en la avenida? Esto dice la Línea 1 del Metro de Lima
Lee también

¿Estación Grau cerrará por obras en la avenida? Esto dice la Línea 1 del Metro de Lima

Temas relacionados alternativas ATU Línea 1 del Metro de Lima transporte Tren Eléctrico

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA