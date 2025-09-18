Cobro de TUUA de transferencia internacional iniciará desde octubre, indicó LAP

18/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En comunicación con un medio de noticias, la representante legal de Lima Airport Partners, María Elena Reaño, indicó que ya se ha establecido el inicio de pago de la TUUA internacional.

LAP inicia cobro de tarifa internacional desde octubre

María Elena Reaño, representante legal de Lima Airport Partners (LAP), informó que el inicio del cobro para la TUUA (Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto) internacional - internacional iniciará en el mes de octubre.

Desde LAP, indican que este cobro va a poder efectuarse en una zona habilitada para el pago a través del sistema portátil POS, desde una plataforma online que habilitará la misma empresa operadora y counters para el pago en efectivo.

"Durante todo el flujo, van a tener la oportunidad de pagar la tarifa a través de POS que tendrán personal del aeropuerto para cobrar. Adicionalmente, antes de venir al aeropuerto van a poder pagar a través de una plataforma online. Como último punto, van a tener los counters para pagar de forma presencial", indicó Reaño para TV Perú Noticias.

Reaño reiteró que el pago se da por el uso de las instalaciones al interior del aeropuertos tales como pasadizos, servicios higiénicos, seguridad, control de boarding pass, entre otros servicios a disposición de pasajeros de vuelos internacionales.

Además indicó que el pago está destinado, por el momento, para los pasajeros de vuelos internacionales que hacen uso de los servicios en medio de su vuelo hacia otro destino internacional. Por ello, el pago de la TUUA es Internacional - Internacional.

LAP y líneas aéreas aún no acuerdan pago de la TUUA

La representante legal de LAP indicó que la empresa concesionaria aún no llega a un acuerdo con las diversas aerolíneas para la inclusión del cobro de la TUUA en los boletos de viaje. Por lo que han implementado los tres mecanismos de pagos, hasta el momento.

"Para el caso de la TUUA de transferencia no hemos podido llegar a un acuerdo con las líneas aéreas. Actualmente, los boletos aéreos está incluida la tarifa de salida pero esta nueva tarifa no ha sido posible llegar a un acuerdo con ellos y nos hemos visto obligados a implementar los mecanismos de cobro", recalcó la representante legal.

Asimismo, el monto de la TUUA aún es provisional que se ha establecido a USD 12.67 incluido el IGV. Sin embargo, el procedimiento tarifario "aún continúa en trámite". El Ositran (Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público) definirá la cifra final.