Tragedia en Madrid: Peruano huyó del país por inseguridad pero muere por explosión en Vallecas

18/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un joven peruano de tan solo 28 años huyó del Perú por la inseguridad hacia España, Madrid, pero lamentablemente falleció en la explosión registrada el último 13 de septiembre en el barrio de Vallecas.

Escapó de la delincuencia

Se trata de Cristhian Junior Obando Feria, quien según los informado por la familia a Exitosa, se encontraba viviendo en España desde hace un año.

El joven había viajado desde Lima con el fin de buscar nuevas oportunidades para mejorar la condición de su familia, afectada previamente por la delincuencia en Perú que le obligó a cerrar su negocio. En España el joven trabajaba como estibador y se comunicaba a diario con su madre y familiares.

El último sábado, Obando acudió a una vivienda acondicionada en un local comercial donde residían muchas familiar, junto a un amigo que también vivía en el lugar. Según medios españoles, en horas de la noche se produjo una explosión en el subsuelo, aparentemente causada por una fuga de gas.

La explosión fue tal que destruyó parte del edificio de tres pisos y dejó más de 25 heridos. Lamentablemente, Cristhian quedó sepultado entre los escombros, el lunes las autoridades confirmaron su hallazgo tras la reactivación de la búsqueda.

Familia pide apoyo para repatriar restos

Cristhian este 20 de septiembre iba a cumplir 29 y el 25 de septiembre iba a cumplir un año en España, así lo contó su madre, Rosa Elvira Feria a Exitosa.

"Viajó a España para un mejor futuro porque acá él tenía su taller. Lo que pasa es que acá cómo está la delincuencia, él estaba siendo extorsionado por eso es que se fue por un futuro mejor. (...) El 25 de este mes iba a cumplir un año allá y el sábado iba a ser su cumpleaños. Yo conversaba todos los días con él, la última conversación fue el viernes y el día sábado yo lo estuve llamando", reveló.

Actualmente, su familia pide apoyo del Estado peruano para repatriar sus restos para que pueda ser velado y sepultado en su país. Por ahora, sus parientes lo único que han podido hacer es velarlo con fotos y ropa.

"Que nos apoyen a traer el cuerpo de mi sobrino, nada más queremos. Para poder darle una bonita sepultura para que esté acá con su familia. Más para que su mamá se sienta un poquito tranquila, su abuela y ellas estén tranquilas. Lo único que pedimos es que su cuerpo lo traigan para poder despedirnos y descanse en paz", pidió su tía.

La familia de Cristhian Junior Obando Feria pide apoyo para lograr repatriar los restos del joven que viajó a España escapando de la delincuencia del Perú.