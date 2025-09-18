Padres de familia del colegio Hermanos Barreto exigen salida del director Luis Alberto Saira

18/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Asociación de Padres de Familia (Apafa) del colegio Hermanos Barreto ha levantado su voz en protesta y exige la destitución del director Luis Alberto Saira, a quien acusan de vulnerar derechos básicos de los padres y estudiantes. Las denuncias apuntan a abusos de autoridad, actos de calumnia contra integrantes de la directiva y la prohibición de realizar reuniones dentro del plantel, hechos que vienen ocurriendo desde 2016.

"En el mes de noviembre, se nos han cerrado las puertas del colegio, no nos permite hacer uso del colegio para reuniones", declaró Jimmy Salazar, presidente de la asociación. Según precisó, solo dos de ocho solicitudes formales para usar las instalaciones fueron aceptadas en los últimos meses.

Caída de matrícula y falta de transparencia

Otro de los puntos más graves, según los padres, es la reducción en la cantidad de alumnos matriculados. En 2024, el colegio Hermanos Barreto contaba con 578 estudiantes, mientras que este año la cifra cayó a menos de 510. "Se le exhorta al director de que él fomente un buen clima institucional y ahí el señor no hace caso", sostuvo el dirigente. A ello se suma la falta de claridad en el manejo de recursos destinados al mantenimiento del colegio.

Informes ignorados por el director

Los padres aseguran que la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) de Tacna ya ha emitido informes exhortando a Luis Alberto Saira a mejorar el clima institucional y facilitar las asambleas, sin embargo, "si como autoridades superiores le ordenan hacer algo, no hace caso, yo como padre de familia, ¿qué puedo hacer?", señaló la directiva de la Apafa.

"Hasta la fecha, no podemos hacer el uso de la institución educativa para poder hacer las asambleas, que demanda la Ley 28628 como derecho" reclamó el presidente de la asociación.

Medidas y llamado a la DRE

Ante la inacción del director, los padres anunciaron que elevarán su queja a la Dirección Regional de Educación (DRE). Además, convocaron a una reunión abierta este viernes 26 de septiembre, a las cinco de la tarde, en los exteriores del colegio. "Si no nos permiten usar la institución, haremos nuestra asamblea en la calle, porque es un derecho", advirtieron.

El asesor legal de la Apafa, Yoni Ventura, agregó que en algunas regiones los padres de familia han salido a manifestarse: "Si es pacífica, adelante. Y es más, en algunas regiones los mismos estudiantes participan (...) Y no solamente se trata de un director, son muchos directores".

Reclamo por los estudiantes

Finalmente, los padres subrayaron que su lucha no es contra una persona, sino en defensa del derecho de sus hijos a recibir una educación en un entorno adecuado. "Un director que actúa mal, que limita, que calumnia, que maltrata a los padres de familia, no debe continuar en un centro educativo", concluyó Jimmy, presidente de la Apafa.