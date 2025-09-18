Más de 80 alcaldes protestan frente al MEF: Buscan que se reactiven los proyectos paralizados

18/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Más de 80 alcaldes de distintas regiones del Perú llegaron hasta los exteriores del Ministerio de Economía y Finanzas, en el jirón Lampa, Cercado de Lima, exigiendo presupuesto para la reactivación de proyectos paralizados.

Piden reunión con titular de Economía

Los más de 80 alcaldes vienen de las regiones de Junín, Arequipa, Tacna, Amazonas, Lambayeque, con el fin de exigir una solución a sus problemas, entre ellos a la paralización de obras, por lo que solicitan una reunión con el titular de la cartera de Economía, Raúl Pérez-Reyes. Exitosa logró conversar con el representante de las autoridades, Hermilio Vásquez.

"Estamos exigiendo al ministro de Economía la reactivación de nuestros proyectos. A nivel nacional hay más de 1200 proyectos paralizados en todas las carteras, desde Educación, Salud, Vivienda, agua y desagüe, pistas y veredas", señaló.

Vásquez aseguró que la población reclama a los alcaldes, pues los culpan por la detención de estas obras, llegando a ser víctimas de humillaciones debido al descontento de la ciudadanía.

"La población reclama a nuestros alcaldes. Reclama a los alcaldes del Perú profundo, mucho de los alcaldes han sido humillados (...) otros están tomando las municipalidades porque la población piensa que la paralización de las obras es por culpa del alcalde", reveló el representante de las autoridades.

Piden que se inyecte presupuesto

Hermilio Vásquez anunció que los alcaldes buscan que el Poder Ejecutivo publique un decreto supremo para que, a través de este, se inyecte presupuesto para continuar con obras.

"Y para exigir al Ejecutivo un decreto supremo, para que se inyecten más de 1200 millones para continuar con la discusión de nuestras obras que en estos momentos, están paralizadas a nivel nacional", exigió.

Hizo un llamado tanto a los ministros de Estado, como a la presidenta de la República y a los congresistas para que tomen acciones ante sus pedidos. Advirtieron que, de no ser atendidos sus pedidos planean radicalizar las medidas de protesta.

