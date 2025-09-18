Trump volvió a cargar contra Putin por conflicto entre Rusia y Ucrania: "Me ha decepcionado"

18/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra en el Reino Unido cumpliendo actividades oficiales. Tras reunirse con el primer ministro Keir Starmer, manifestó su decepción con Vladimir Putin, por no haber resuelto hasta ahora el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Creía que sería más sencillo

Desde que inició su segundo mandato en enero del 2025, el mandatario estadounidense habló en varias oportunidades que mediaría para resolver la guerra en Europa oriental. A mediados de agosto se reunió con su homólogo ruso en Alaska, y creyó que ese sería el inicio del fin de las hostilidades.

"Los Estados Unidos ha resuelto siete guerras, por lo que me sorprende, porque pensé que sería más fácil, debido a mi relación con el presidente Putin. Pero me ha decepcionado, realmente. Pensé que sería la más fácil de resolver de todo el grupo, y hemos trabajado mucho para resolverla", manifestó.

— Bloomberg (@business) September 18, 2025

El inquilino de la Casa Blanca volvió a mencionar que este conflicto no existiría en la actualidad si él hubiera ganado la reelección en 2020. Eso mismo le dijo su homólogo ruso en Alaska, asegurando que su presencia en el cargo habría evitado el estallido en la frontera ucraniana.

"No hubiera pasado si yo hubiera sido presidente (entre 2021 y 2024). Hablé con el presidente Putin sobre Ucrania. Era algo muy valioso para él. Pero él nunca habría hecho lo que hizo, excepto que no respetaba el liderazgo de los Estados Unidos", indicó.

— Fox News (@FoxNews) September 18, 2025

Starmer asegura que trabajará para detener la "masacre"

A su turno, el primer ministro británico, Keir Starmer, habló en relación a las acciones que harán para frenar la "masacre" en Ucrania. En tal sentido, aseveró que trabajará junto a los estadounidenses para ponerle fin a las hostilidades, no sin ante recordar que el líder ruso ha continuado con sus ofensivas.

"Por eso, hoy hemos debatido cómo podemos fortalecer nuestras defensas, seguir apoyando a Ucrania y aumentar decisivamente la presión sobre Putin para que acepte un acuerdo de paz duradero", sostuvo.

El encuentro entre el presidente del país norteamericano y el jefe de gobierno inglés ha sido en su casa de campo de Chequers, a unos 60 km de Londres.

Por consiguiente, Donald Trump aseguró estar decepcionado de Vladimir Putin, por no haberle puesto fin a la guerra con Ucrania. Desde el Reino Unido, aseguró que ha logrado acabar con siete conflictos, por lo que creyó que su relación con su homólogo de Rusia permitiría una fácil resolución.