Arequipa: Cuatro incendios forestales en menos de 15 días deja más de mil hectáreas afectadas

En menos de 15 días se han registrado cuatro incendios forestales en la región Arequipa. A inicio de setiembre un incendio en la provincia de La Unión arrasó con 368 hectáreas, mientras que el último fin de semana se registró un incendio forestal en la parte baja del volcán Misti en la ciudad de Arequipa donde se quemaron 350 hectáreas de pastizales en casi 24 horas, pero cuando todo parecía volver a la calma, ayer lunes 15 de setiembre se registró un nuevo incendio de la provincia de Caylloma.

Al menos 50 especies resultaron afectadas

En este siniestro que ocurrió en las faldas del volcán Misti se afectaron más de 50 especies de flora y fauna, así lo dio a conocer Felipe Dueñas Gonzáles, administrador, técnico de Forestal y Fauna Silvestre en SERFOR en Arequipa.

"Solo de flora son como 50 especies que fueron alcanzadas por el fuego, y lo preocupante es que hay 8 especies endémicas, quiere decir que solo crecen en nuestra región y están protegidas. Además, la zona es habitada por especies como el zorro andino, cuyes silvestres, aves, arácnidos, lagartijas y otros reptiles. Todo este ecosistema se ha visto alterado", señaló Felipe Dueñas.

Sin embargo, este tipo de emergencias se volvieron a registrar el lunes 15 de setiembre en la parte alta del distrito de Cayma, pero afortunadamente fue controlado al mediodía gracias a cisternas de agua que se movilizaron hasta la zona de Cabrerías.

"La vegetación en esta temporada está seca y el viento ayuda a propagar el fuego. Si no atendemos de manera oportuna un incendio de este tipo puede salirse de control. Afortunadamente no hay personas heridas", declaró Martín Pinto, jefe de Seguridad Ciudadana del distrito de Cayma.

Último incendio en Caylloma

El cuarto incendio forestal se viene registrando en la provincia de Caylloma desde las 2 de la tarde de ayer, afectando de forma rápida casi 400 hectáreas de pastizales. Según el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), en incendio fue controlado hoy a las 9 de la mañana, pero horas después de reavivó.

En el lugar del siniestro llegaron las autoridades y brigadistas del COER con mochilas con agua, quienes junto a decenas de pobladores de los distritos de Tisco y Caylloma intentan apagar el incendio. Lamentablemente, la zona del incendio queda a más de una hora de la carretera, lo que dificulta el rápido reabastecimiento de insumos para controlar el incendio.