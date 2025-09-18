Keiko Fujimori rechaza el pedido de Delia Espinoza para declarar ilegal a Fuerza Popular: "Cortinas de humo"

18/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentara una solicitud al Poder Judicial para cancelar la inscripción del partido político Fuerza Popular por presunta "conducta antidemocrática", Keiko Fujimori condenó dicha decisión asegurando que "no prosperará" y calificándola de "grave atentado contra la democracia".

Keiko Fujimori rechaza pedido de fiscal de la Nación

La tarde de este jueves 18 de septiembre, la hija del expresidente Alberto Fujimori, utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre la solicitud de la magistrada Delia Espinoza y afirmó que "1000 veces han querido desaparecer el fujimorismo y nunca lo lograron".

"Lamentamos que la fiscal de la Nación, procesada por la JNJ, siga dañando a su institución con cortinas de humo, en lugar de perseguir a la delincuencia que golpea a los peruanos", escribió Keiko Fujimori en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter).

En tal sentido, calificó este pedido como "antidemocrático" y aseguró que "no prosperará". "Alertamos a la comunidad internacional sobre este grave atentado contra la democracia que intenta perpetrar una Fiscal politizada", se lee en su publicación.

Nos investigaron 10 años y no encontraron nada. ¡1000 veces han querido desaparecer al fujimorismo y nunca lo lograron! ¿Ahora creen que con este pedido nos quitarán el respaldo del pueblo?



Lamentamos que la Fiscal de la Nación, procesada por la JNJ, siga dañando a su... https://t.co/QnxCfqSkH8 — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) September 18, 2025

Fiscal de la Nación solicita cancelación de Fuerza Popular

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, presentó una solicitud formulada ante la presidenta de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de justicia, Janet Tello Gilardi, en la que acusa a la agrupación Fuerza Popular, liderada por Keiko Fujimori, de vulnerar la Ley de Organizaciones Políticas (LOP).

En el petitorio, la titular del Ministerio Público señala que el mencionado partido político vulneró el artículo 14 de la LOP por "desarrollar actividades contrarias a los principios democráticos, consistentes en la vulneración sistemática de las libertades y derechos fundamentales".

Además, Espinoza Valenzuela señala en su requerimiento que promueve "atentados contra la integridad de magistrados, funcionarios públicos, opositores políticos, periodistas y medios de prensa independientes, sociedad civil organizada y la persecución de estas personas por razón de su función política, función pública, posición política, profesión y/u opinión".

De igual manera, sostiene que promueve la "exclusión de congresistas" y exculpa "atentados contra la vida e integridad de las víctimas del conflicto armado interno". Cabe resaltar que, si se acepta este pedido, Fuerza Popular no podría participar en las elecciones del 2026.

Como vemos, Keiko Fujimori recurrió a sus redes sociales para rechazar la solicitud de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, de cancelar la inscripción del partido político Fuerza Popular. Al respecto, catalogó dicho pedido como "grave atentado contra la democracia".