Tragedia en La Victoria: Confirman el fallecimiento de 10 integrantes de una familia por incendio presuntamente provocado

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Lo que comenzó como una madrugada cualquiera terminó convirtiéndose en una de las tragedias más dolorosas registradas en La Victoria. Un incendio de gran magnitud consumió una vivienda donde dormían varios integrantes de una familia, dejando, según el testimonio de sus parientes, hay diez personas fallecidas, entre ellas cinco menores de edad.

Familia vincula el ataque con un caso de extorsión

La principal hipótesis planteada por los familiares apunta a que el fuego habría sido provocado por presuntos extorsionadores, una versión que ya es materia de investigación por parte de la Policía Nacional.

En declaraciones brindadas a Exitosa desde el lugar de la tragedia, una familiar identificada como Kiara narró los dramáticos momentos previos al incendio y aseguró que uno de sus parientes alcanzó a observar cómo dos personas llegaron en motocicleta y rociaron combustible antes de que se iniciara el fuego.

"Mi cuñado había visto dos motos, que uno se había bajado y había tirado gasolina a la moto Torito de allá. Sí fue provocado. Cuando mi cuñado salió porque tenía que sacar a mi sobrino y a mi hija, se incendió. Mi mamá no se había dado cuenta de nada y el humo ya había provocado todo. Hasta arriba era el humo, todo se había incendiado", relató entre lágrimas.

La mujer explicó que ella logró salvarse porque había salido a trabajar horas antes del incendio, mientras que el resto de sus familiares permanecía descansando dentro de la vivienda.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Tragedia en La Victoria. Un incendio de gran magnitud, registrado en el Jr. Pisagua, dejó varios fallecidos. Según una familiar, se tratarían de 10 víctimas, entre ellas menores de edad. De acuerdo con las primeras investigaciones, el fuego habría sido... pic.twitter.com/0uf31nJcAv — Exitosa Noticias (@exitosape) July 22, 2026

Diez víctimas, entre ellas cinco menores

La familiar indicó que el incendio cobró la vida de diez personas Según precisó, entre las víctimas se encuentran cinco menores y cinco adultos, cuyos cuerpos permanecían dentro del inmueble al momento de sus declaraciones.

Entre el dolor por la pérdida de sus seres queridos, Kiara también lanzó un pedido a las autoridades para que el caso no quede impune.

"Yo quiero justicia, que esa mujer pague por todo lo que ha hecho, por mi mamá, por mi abuelo", expresó conmovida. Además, recordó que entre las víctimas se encontraba su abuelo de aproximadamente 72 años.

Esta madrugada se registró un #IncendioUrbano en la cuadra 4 de la calle Pisagua, distrito, provincia y departamento de Lima, catalogado como código 2, que dejó 10 personas fallecidas y 2 damnificadas, además de 2 viviendas inhabitables. Evento fue extinguido por efectivos del... pic.twitter.com/LFlmkSxDd4 — COEN - INDECI (@COENPeru) July 22, 2026

Uno de los aspectos más preocupantes del caso es la denuncia de un posible móvil extorsivo. La familiar afirmó que un cuñado de su madre venía siendo víctima de amenazas desde hace algún tiempo y que esa situación podría estar relacionada con el incendio.

"A su cuñado de mi mamá le estaban extorsionando", manifestó al ser consultada sobre posibles amenazas previas. También indicó que, aunque inicialmente no se había presentado una denuncia, "ya está denunciada la mujer que ha hecho todo esto". Al ser consultada si existía una sospechosa directa, respondió: "Sí, es una mujer".

Mientras continúan las diligencias para esclarecer las causas del incendio, la Policía Nacional y el Ministerio Público deberán determinar si efectivamente el siniestro fue consecuencia de un ataque extorsivo.

La tragedia ha generado conmoción entre los vecinos de La Victoria y vuelve a poner sobre la mesa la creciente preocupación por la violencia vinculada a las extorsiones en el país, mientras una familia espera que los responsables sean identificados y llevados ante la justicia.