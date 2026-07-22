Rímac ya tiene su PRIMER centro comercial: 'Lomas Plaza' abre sus puertas y esto es todo lo que ofrecerá

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un hecho histórico para el Rímac, distrito contará por primera vez con un centro comercial. El strip center, un formato de centro comercial pequeño, desarrollado por la inmobiliaria Besco, abrirá sus puertas desde este míercoles 22 de julio.

El establecimiento forma parte del proyecto urbano con la residencial Las Lomas y buscará consolidarse como un nuevo centro de servicios y actividad comercial para los vecinos del distrito y de sectores cercanos.

Qué tiendas ofrece el centro comercial

'Lomas Plaza', dentro de sus instalaciones contará con puestos y espacios para cumplir con las principales y diversas necesidades de sus visitantes. Entre sus principales establecimientos figuran el supermercado Metro y el gimnasio Smart Fit.

Dichas cadenas se convertirán en los locales ancla y utilizarán cerca del 50% del espacio comercial del strip center. Sumado a ellos, populares negocios de farmacias, pollerías y cafeterías y otros servicios para diversificar la oferta a los clientes.

Iniciará con sus operaciones con cerca de 6.000 metros cuadrados de área arrendable y una ocupación comercial y buscará consolidarse como un nuevo centro de servicios y actividad comercial para los vecinos del distrito y de sectores cercanos.

Construcción y gráfico 3D de Lomas Plaza, el primer centro comercial del Rímac

Espera visitante de otros distritos

Además de atender a los habitantes del Rímac y los residentes de Las Lomas, cuenta con atraer clientes de zonas cercanas, como Centro de Lima, San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho.

El ingreso al complejo podrá realizarse por la avenida Alcázar, la ciclovía enlazada con las avenidas Wilson y Tacna, además de la extensión de la ruta del Corredor Azul hasta el proyecto en la zona ex-Polígono de Tiro del Cuartel Hoyos Rubios.

Zona residencial

Lomas Plaza integra el megaproyecto 'Lomas del Rímac', un desarrollo inmobiliario que comprende un total de 6.000 departamentos. A la fecha, ya se han entregado 5.000 viviendas, mientras que las 1.000 restantes serán edificadas y puestas a disposición de sus propietarios de manera progresiva hasta el año 2028.

El Rímac tendrá su primer centro comercial, se trata de Lomas Plaza, un strip center que contendrá principales franquicias de supermercados, gimnasios, pollérias, farmacias y demás servicios para cumplir con las necesidades de los vecinos rimenses, como de zonas aledañas como Centro de Lima, San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho.