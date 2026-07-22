Kike Suero sufre el robo de su celular e ingresa a peligroso barrio de La Victoria para recuperarlo

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Lo que debía ser una tranquila salida rumbo al avant premiere de un conocido circo terminó convirtiéndose en una inesperada persecución. Kike Suero sufrió el robo de su celular en La Victoria y decidió ingresar junto a sus compañeros a un peligroso barrio para intentar recuperarlo.

Kike Suero sufre el robo de su celular

Todo ocurrió cuando el integrante de El reventonazo de la Chola se encontraba dentro de un vehículo junto a varios colegas y se dirigía a una gala circense. Durante el trayecto por el distrito de La Victoria, el comediante se percató de que le habían sustraído su teléfono celular.

Ante la inesperada situación, Kike Suero descendió rápidamente del vehículo y comenzó a seguir al presunto responsable. Sus compañeros también dejaron la unidad para acompañarlo y evitar que realizara la búsqueda completamente solo.

De acuerdo al primer dato, el sujeto habría botado el celular en una zona frecuentada en situación de calle, al parecer con la idea de no quedar vinculado directamente con el robo.

La búsqueda llevó al comediante y a sus colegas hasta una vivienda abandonada donde, de acuerdo con las imágenes compartidas en redes sociales, pernoctaban varias personas.

Lejos de generar mayores problemas, algunos de los presentes mostraron disposición para ayudarlos a encontrar el equipo perdido. "Tiene que aparecer el fono", se escucha decir a uno de los acompañantes mientras recorrían el lugar.

Amigos ayudaron a recuperar el celular

Henry Pancracio, amigo de Kike Suero, fue quien compartió los videos de lo sucedido. En las imágenes se observa al grupo buscando el teléfono dentro del inmueble y conversando con las personas que se encontraban en la zona.

"Estábamos yéndonos a una gala del circo y le robaron el celular al maestro Kike Suero y tuvimos que dejar el carro y nos metimos a una casa donde duerme gente de la calle junto a unos chicos que decidieron apoyarlo", relató Henry Pancracio en sus redes sociales.

El comediante agregó que decidió acompañar a Kike Suero por la preocupación que le generaba verlo ingresar solo al lugar. "Quizás el celular no sea caro o quizás sí, pero no iba a dejar que el tío Kike fuera solo, yo estuve para acompañarlo", señaló.

Posteriormente, Pancracio publicó una fotografía del supuesto responsable del robo, aunque decidió cubrirle el rostro. "Lo encontramos", escribió en una de sus historias de Instagram, dejando entrever que la búsqueda finalmente tuvo resultados.

Además, el grupo compartió otro video en el que aparecen efectivos policiales de la Comisaría de San Cayetano. Los agentes habrían intervenido en el caso y ayudado a localizar el teléfono del actor cómico.

Finalmente, Kike Suero logró recuperar su celular después del robo ocurrido en La Victoria. El comediante ingresó a un peligroso barrio acompañado por sus amigos y recibió el apoyo de personas de la zona y de miembros de la Policía.