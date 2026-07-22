Esposa del 'Dibu' Martínez revela la dura lesión con la que jugó el Mundial 2026: "Sé lo difícil que fue para ti"

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Emiliano 'Dibu' Martínez volvió a demostrar su compromiso con Argentina durante el Mundial 2026. Tras la derrota ante España, su esposa, Mandinha Martínez, contó que el arquero jugó el torneo con un dedo roto y que incluso estuvo cerca de perderse la competencia por una posible operación.

'Dibu' Martínez jugó el Mundial con dura lesión

El paso de Argentina en el Mundial 2026 terminó de una forma distinta a la pensada. La 'Albiceleste' perdió 1-0 frente a España en el choque de Nueva Jersey, aunque uno de los jugadores más destacados del encuentro fue Emiliano Martínez.

El arquero del Aston Villa respondió cuando su equipo más lo necesitaba y evitó que el marcador fuera más amplio con varias intervenciones importantes. Sin embargo, detrás de su rendimiento había una complicada historia que hasta ese momento solo era conocida por su entorno más cercano.

Luego del partido, Mandinha Martínez, esposa del 'Dibu' Martínez, recurrió a sus historias de Instagram para revelar que el guardameta había disputado el Mundial con un dedo roto. La lesión puso en duda su presencia en el torneo y obligó al futbolista a tomar una decisión clave para su carrera.

"Solo las personas más cercanas a nosotros saben realmente por lo que pasaste durante este Mundial. Empezamos este camino sin siquiera saber si ibas a poder jugar un solo partido por tu dedo roto", comenzó escribiendo.

La esposa del arquero también recordó que Martínez ya venía soportando fuertes molestias antes del inicio de la competencia. "Ya habías ganado un título europeo jugando con un dolor increíble, y cuando por fin tuvimos un merecido descanso en Portugal, igual no pudiste descansar de verdad", agregó.

Médicos recomendaron una operación al 'Dibu'

De acuerdo con el relato de Mandinha, la familia atravesó momentos de mucha incertidumbre debido a la gravedad de la lesión. Durante ese periodo recibieron distintas opiniones médicas y varios especialistas coincidieron en que la mejor alternativa era realizar una cirugía.

"Hubo incontables llamadas, médicos y especialistas recomendando cirugía, sabiendo que si te operabas, casi seguro significaba perderte el Mundial", expresó.

El tratamiento también afectó los días de descanso familiar. Según contó, el arquero debía cuidarse incluso en actividades cotidianas para evitar que el dedo empeorara antes del campeonato.

"Mirabas a nuestros bebés jugando en la pileta, queriendo más que nada meterte con ellos y disfrutar esos momentos tan especiales, pero no podías arriesgarte a empeorar la lesión", recordó Mandinha.

A pesar de las recomendaciones, el 'Dibu' decidió no pasar por el quirófano antes del Mundial. Su intención era esperar que la recuperación avanzara mientras se desarrollaba el torneo y mantener viva la posibilidad de defender el arco argentino.

"Tuviste que tomar una de las decisiones más difíciles de tu carrera: confiar en que tu cuerpo sanaría, dejarlo en manos de Dios y creer que lo que tenía que ser, iba a ser", culminó.

Así, Mandinha Martínez confirmó que el 'Dibu' Martínez jugó el Mundial 2026 con un dedo roto y descartó una cirugía que podía dejarlo fuera del torneo. El arquero asumió el riesgo, acompañó a Argentina hasta la final ante España y sostuvo su participación pese al dolor provocado por la dura lesión.