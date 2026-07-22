Fenómeno El Niño: ANA realiza limpieza y descolmatación de ríos en Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Áncash y Lima

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante el riesgo de eventos climatológicos asociadas al fenómeno El Niño, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), ejecuta las labores de limpieza y descolmatación de cauces en 75 puntos críticos ubicados en las regiones Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Áncash y Lima.

De acuerdo a la planificación establecida para el año 2026, para este año se tiene previsto intervenir 101 kilómetros y a la fecha, la entidad ha culminado la intervención en 54 puntos críticos lo que significa la limpieza y descolmatación de ríos y quebradas en 54.05 kilómetros.

En Piura, una de las regiones más vulnerables a los efectos del fenómeno El Niño, la ANA informa que ha ejecutado 11.36 kilómetros de una meta de 19.17 kilómetros. Seis intervenciones ya fueron culminadas en distintos sectores de las provincias de Ayabaca, Paimas, Tambogrande, Salitral y Sechura, mientras que otras cinco permanecen suspendidas por diferentes factores.

Un avance evidente en las demás regiones priorizadas. Por ejemplo, en Lambayeque ya se han completado más de 15 kilómetros de los 23 previstos. En Lima se registra un avance de casi 13 kilómetros de una meta de 36, mientras que Tumbes ya superó la mitad de su objetivo con 7.5 kilómetros listos. Finalmente, La Libertad y Áncash muestran un excelente ritmo, estando ya muy cerca de cumplir sus metas con 4.5 y 2.5 kilómetros ejecutados, respectivamente.

Labor compartida

La ANA recordó que las labores de limpieza y descolmatación de cauces no constituyen una responsabilidad exclusiva de la institución, sino que forman parte de las competencias que la legislación vigente distribuye entre el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades.

En ese sentido, precisó que el artículo 25 de la Ley de Recursos Hídricos (Ley N.° 29338) establece que los gobiernos regionales y locales intervienen en la gestión de los recursos hídricos. Asimismo, la Ley N.° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), y las leyes orgánicas de gobiernos regionales y municipalidades les asignan competencias para ejecutar acciones de prevención, reducir vulnerabilidades y proteger a la población y la infraestructura.

Esta distribución de competencias también ha sido respaldada por la Contraloría General de la República. En el caso de Piura, el órgano de control advirtió recientemente que un eventual desborde del río Piura comprometería la responsabilidad del Gobierno Regional y de las municipalidades por no ejecutar oportunamente las acciones de prevención que les corresponden, conforme al marco legal vigente.

Finalmente, la ANA reitera que reducir el riesgo frente a las lluvias intensas asociadas al fenómeno El Niño requiere una actuación articulada en todos los niveles de gobierno, a fin de ejecutar oportunamente las intervenciones necesarias para proteger a la población, las áreas agrícolas y la infraestructura hidráulica.