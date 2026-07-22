Corte de AGUA en Lima el 23 de julio: Sedapal revela distritos afectados y horarios de la interrupción

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de agua en Lima. Conoce qué distritos se verán afectados con la interrupción del servicio programado para el 23 de julio y en qué horarios se ejecutará la medida, según el último reporte de Sedapal revelado hasta el cierre de esta nota de Exitosa.

Sin agua por más de 10 horas: Motivo del corte programado

Varios vecinos de Lima deberán tomar precauciones el jueves 23 de julio, luego de que Sedapal anunciara, a través de su canal de difusión de WhatsApp, que tiene corte temporal del servicio de agua potable en distintos distritos de la capital debido a trabajos de mantenimiento y mejora de la infraestructura.

De acuerdo a la empresa, esas acciones buscan seguir garantizando un servicio de calidad y más seguro para sus usuarios. Ten en cuenta que la restricción del recurso hídrico será en horarios específicos y afectarán únicamente a determinadas urbanizaciones, asociaciones de viviendas y asentamientos humanos.

Por ello, Sedapal aconseja a los usuarios verificar si su zona se encuentra comprendida dentro del cronograma oficial del corte en Lima y también les recuerda almacenar agua con anticipación para cubrir sus necesidades durante el tiempo que dure la interrupción.

Distritos de Lima afectados por corte de agua el 23 de julio

Para conocer a detalle los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de la capital por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en Lima, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. Para tomar precauciones desde ya, te revelamos la lista de las zonas afectadas el jueves 23 de julio:

Sin agua en Lurigancho

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. El Valle de Carapongo - E_ Carapongo, Asoc. El Portillo 2da etapa, Asoc. El Portillo sección N° 10, Asoc. Parcela Señor de los Milagros, Asoc. Rural Productores Agrícolas Huancayo, U. Pop. Paraíso del Valle de Carapongo.

hasta las 8:00 p.m. en A.H. El Valle de Carapongo - E_ Carapongo, Asoc. El Portillo 2da etapa, Asoc. El Portillo sección N° 10, Asoc. Parcela Señor de los Milagros, Asoc. Rural Productores Agrícolas Huancayo, U. Pop. Paraíso del Valle de Carapongo. Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en A.H. El Valle de Carapongo - E_ Carapongo. Cuadrante: APV Campo Sol, APV Las Lomas de Portillo, APV Las Palmeras del Portillo, Asoc. Brisas sector A de Carapongo, Asoc. El Portillo, Asoc. Ex Trabajadores El Portillo, Asoc. Rural Prod. Agrícolas Huancayo.

En San Juan de Lurigancho

Zonas de SJL afectadas por corte de agua el 22 de julio.

En San Miguel

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en C.H. Julio César Tello, Urb. Huertización San Miguel. Cuadrante: Jr. Cuzco, Jr. Francisco Bolognesi, Av. Lima, Jr. Mariscal Ramón Castilla y todas las calles interiores a esta cuadrante.

Áreas afectadas en Comas

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en Urb. Repartición. Cuadrante: Urb. Huaquillay, Urb. Huaquillay I etapa, Urb. El Parral, Urb. Los Viñedos de Carabayllo, Urb. Los Viñedos de Carabayllo II etapa - Comas (sector 340).

Sedapal anunció que ejecutará un nuevo corte de agua programado para el 23 de julio en distintos distritos de Lima como parte de su cronograma de mantenimiento para optimizar la red de distribución y garantizar un mejor servicio a los usuarios.