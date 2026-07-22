Trabajadora robó más de 2 mil soles que casa de apuestas ganó en la final del Mundial 2026: PNP ya investiga el hecho

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una casa de apuestas, localizada en el distrito de Comas, perdió todas las ganancias que había obtenido luego de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España debido a que una de sus trabajadoras sustrajo más de 2 mil soles de la caja del negocio.

Trabajadora de casa de apuestas roba ganancias de final del Mundial 2026

Gracias a la Copa del Mundo 2026 diversas casas de apuestas deportivas han obtenido ganancias gracias a la participación de diversos amantes del fútbol que se animaban a pronosticar los resultados de los partidos entre las selecciones durante todas las fases del campeonato.

Sin embargo, en esta oportunidad el dueño de un local de este rubro se ha visto totalmente afectado porque el pasado domingo, 19 de julio, mientras se disputaba el título de la justa entre argentinos y españoles, una de sus colaboradoras habría sido quien robó el monto económico recaudado en el día.

De acuerdo al testimonio del dueño del establecimiento la jornada futbolística significó un incremento en la afluencia de clientes y a su vez en los movimientos de dinero. Este contexto de euforia fue aprovechado para que se concrete el robo que presuntamente estuvo planeado.

Las cámaras registraron el preciso instante del robo

Un factor clave en la reconstrucción de lo suscitado es las imágenes que fueron grabadas por las cámaras de seguridad que el local tiene en su interior. Gracias a estas la principal sospechosa fue identificada como Maricielo Delgado, una joven de 21 años que se desempeñaba como cajera del negocio desde hace aproximadamente un mes.

Cabe señalar que, el propietario de la casa de apuestas llamado José Luis dio a conocer que desde un principio confió en la fémina por su edad y porque se encuentra embarazada.

Según la grabación, el local se encontraba colmado de personas, dicha distracción fue aprovechada por la cajera, quien en presunta complicidad junto a su pareja, identificado como Daniel Vásquez sustrajera una cantidad de dinero que superaría de los 2 mil soles.

Inclusive el agraviado señaló que existen imágenes que muestra a la joven contando dinero y guardando monedas así como billetes en una bolsa previamente a abandonar el establecimiento.

Esto ha significado un golpe significativo para la economía del local por lo que el dueño ha manifestado que para cubrir las pérdidas deberá recurrir a ingresos de otros negocios o a préstamos. En tanto, la denuncia ya fue interpuesta por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la comisaría Santa Isabel.

Es así que, una trabajadora de una casa de apuestas en el distrito de Comas es acusada de presuntamente haber robado las ganancias del negocio obtenidas por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. El monto que habría sustraido superaría los 2 mil soles y la Policía Nacional ya inició las investigaciones al respecto.