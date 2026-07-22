Corte de LUZ el 22 y 23 de julio: Revisa los distritos afectados y horarios de la interrupción del servicio

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de luz programado para el 22 y 23 de julio. Consulta el cronograma completo de distritos y horarios en que se ejecutará la interrupción del servicio eléctrico en ambos días.

Motivo del corte de luz: Cronograma oficial

En los últimos días se revelaron cortes del servicio eléctrico en diversos distritos de Lima y Callao, según lo reportado por Pluz Perú en su página oficial; sin embargo, la medida no solo se llevará a cabo en nuestra capital y el primer puerto del Perú, sino que, de acuerdo a Hidrandina, también habrá suspensión temporal del suministro en diversos sectores del norte del país.

De acuerdo a ambas empresas, la interrupción programada para el 22 y 23 de julio responderá a trabajos de mantenimiento preventivo para seguir optimizando la red y el suministro. En ese marco, exhorta a los usuarios a estar atentos a la información sobre los horarios programados y tomar medidas preventivas desde ya.

Distritos de Lima y Callao afectados por el corte el 22 de julio

Para saber a tiempo si tienes un corte programado esta semana, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué distritos de Lima y Callao no tendrán luz el miércoles 22 de julio:

Sin luz en Lima Cercado

Desde las 00:00 hasta las 6:00 a.m. en Jr. Cuzco cdra. 6, 9, Jr. Ayacucho cdra. 7.

En Carmen de La Legua

Calles y avenidas de Carmen de La Legua afectadas por corte de luz el 22 de julio.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. en Urb. Canto Rey Mz. E1, F, F1, G1, I1, H1, N1, O, O1, S1, T, T1, T2, calle Río Putumayo Mz. S, calle Río Ramis cdra. 5, calle Río Sullana cdras. 4, 5, Mz. H1, G1, calle Río Ucayali cdra. 35, Mz. H1, I, Jr. Río Chancay cdras. 4, 5, Jr. Río Amazonas cdra. 35, Jr. Río Putumayo cdra. 35, Mz. S Prima, Jr. Río Tigre cdra. 34, Mz. H1.

En San Martín de Porres

Áreas afectadas en SMP con corte de luz.

En Comas

Desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. en Av. Túpac Amaru cdras. 1, 37, Hab. Urb. Sta. Rosa de América Mz. U, calle 23 cdra. 1.

En Supe y Huaral

Calles afectadas por corte del servicio eléctrico el 22 de julio.

En Carabayllo

Sin servicio eléctrico el 22 de julio.

En el Rímac

Sectores sin luz.

En Los Olivos

Desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Av. Alfredo Mendiola cdras. 34, 35, 38, Jr. José Salazar cdra. 1, Jr. Carlos Augusto Salaverry cdra. 35, Jr. Pancho Fierro cdra. 34, Jr. Palacios Valdez cdra. 1.

Zonas sin electricidad el 23 de julio: Horario de suspensión

Por su parte, Hidrandina precisó qué zonas se verán afectadas con el corte de luz progamado para el jueves 23 de julio:

En La Libertad

Corte de luz en distrito de San Pedro de LLoc desde las 7:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en sectores San Pedro de Lloc, Santa Lucía, Los Sauces, Cruce el Hornito, El Hornito, Santa Elena, Puémape y anexos.

Sin luz en Huanchaco.

En Áncash

Nuevo Chimbote/Santa desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en AA.HH. Villa del Sur, AA. HH. Luis Alberto Sánchez, AA. HH. Villa Magisterial, AA. HH. Villa San Luis II Etapa (Mz: H, G, G'),

Si tu vivienda o negocio se encuentra dentro de los distritos afectadas por el corte de luz programado para el 22 y 23 de julio, lo más conveniente es organizar tus actividades con anticipación, según Pluz Perú e Hidrandina.