Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es la cotización del tipo de cambio este miércoles 22 de julio?

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Identificar el precio del dólar en Perú, te permitirá tomar mejores decisiones este miércoles 22 de julio. Por ello, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta en el mercado paralelo y según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

El mes de julio trae fechas clave para muchas personas: pues bien, se aproximan los feriados por Fiestas Patrias y también la ceremonia de transmisión de mando de investidura de Keiko Fujimori como presidenta de la República. En medio de ese panorama, inversionistas, empresarios y la ciudadanía en general busca información confiable sobre cuál es el comportamiento del dólar en el mercado cambiario peruano.

Conocer el valor actualizado de esa divisa en nuestro país les ayuda a proteger su poder adquisitivo frente a las variaciones del mercado, precisamente si están en la búsqueda de realizar operaciones comerciales, enviar o recibir remesas, pagar deudas en moneda extranjera o tomar decisiones de inversión.

Para quienes realizan operaciones frecuentes con el dólar, los especialistas recomiendan revisar el tipo de cambio en diferentes plataformas antes de concretar una compra o venta. Por ello, te revelamos cuál es la cotización de esa moneda extranjera en Perú en la mañana de este miércoles 22 de julio, según la página oficial de la Sunat.

MIÉRCOLES 22 DE JULIO Precio del dólar HOY en Perú: Cotización del tipo de cambio este martes 21 de julio Lee también COMPRA VENTA S/ 3.393 S/ 3.403

¿Subió o bajó el dólar? Es una de las interrogantes que se realizan muchos en estos días. De acuerdo a la Sunat, el tipo de cambio presentó una leve variación a la baja, en comparación al día de ayer, martes 21 de julio donde la compra era de S/3.398 y la venta de S/3.403. Si deseas saber cuál era el precio del dólar en los días previos, puedes hacerlo dando clic al siguiente LINK.

Cotización del tipo de cambio dólar paralelo

El precio del dólar puede variar durante la jornada dependiendo de diversos factores, como la oferta y demanda en el mercado cambiario, el comportamiento de la economía internacional, la incertidumbre política local y las tasas de interés de la Reserva Federal de EE. UU. (FED).

Por ello, otros valores que debes tener en cuenta al momento de querer comprar o vender dólares, es los del mercado paralelo o las principales casas de cambio. Según el portal cuántoestáeldólar.pe, el dólar paralelo u Ocoña cotiza de la siguiente manera este 22 de julio.

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.380 | Venta S/ 3.405.

Precio del dólar paralelo en casas de cambio.

Así cerró el dólar ayer, 21 de julio, según el BCRP

Finalmente, para entender mejor las tendencias del mercado y evaluar si la divisa se está fortaleciendo o debilitando, es ideal conocer en cuánto cerró el dólar el día de ayer. En el portal oficial del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) podrás encontrar esos valores y que te mostramos a continuación:

Cierre del dólar ayer 21 de julio en Perú.

En el mercado peruano, el precio del dólar suele presentar diferencias entre las entidades financieras, las casas de cambio y el mercado paralelo. Por ello, te revelamos los valores actualizados de esa divisa y la cotización del tipo de cambio en la apertura de la jornada de este miércoles 22 de julio.