Perú CONFIRMA amistoso ante Canadá en octubre y prepara duelos contra selecciones MUNDIALISTAS

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana, por medio de sus redes sociales oficiales, anunció un nuevo amistoso para la fecha FIFA en octubre. Uno de los anfitriones de la última Copa del Mundo fue el rival confirmado.

Asimismo, la idea en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) es poder definir más partidos de práctica ante rivales que disputaron el Mundial, y se estima que sean en el exterior.

'Bicolor' se medirá con Canadá

El combinado digirido por Mano Menezes volverá a las canchas con un nuevo desafío, Canadá. El encuentro está pactado para jugarse el próximo sábado 3 de octubre en el estadio Saputo de Montreal.

El conjunto canadiense viene de realizar una campaña mundialista que superó las expectativas. Clasificando a la siguiente ronda en su grupo compartido con Suiza, Bosnia & Herzegovina y Qatar, venciendo a Sudáfrica en dieciséisavos, y cayendo con Marruecos en octavos de final.

𝗘𝗹 𝗰𝗼𝗿𝗮𝘇ó𝗻 𝘃𝘂𝗲𝗹𝘃𝗲 𝗮 𝗹𝗮𝘁𝗶𝗿 🥹🇵🇪#LaBicolor 🇵🇪 regresa a la cancha para medirse ante Canadá 🇨🇦 en un nuevo amistoso internacional.#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/t0X9f6J3us — La Bicolor (@SeleccionPeru) July 22, 2026

No sería el único amistoso

Para las fechas FIFA de septiembre y octubre, la selección peruana también tendría previsto enfrentar a los otros dos anfitriones del Mundial 2026, Estados Unidos y México.

Asimismo, Colombia aparece como otro posible rival en un amistoso que se disputaría en territorio estadounidense. Aunque la FPF aún no lo oficializa, las negociaciones estarían avanzandas y cerca de concretarse.

Serie de encuentros en octubre

Además, la Selección Peruana analizaría trasladarse a Asia para medirse ante Japón y Australia, dos rivales de alto nivel que forman parte de dicha confederación. Los duelos se proyectan para la ventana internacional de octubre.

Desde que el técnico brasileño Mano Menezes asumió el mando de Perú, ha dirigido cuatro partidos amistosos. La 'Bicolor' consiguió un triunfo ante Haití (2-1), igualó frente a Honduras (2-2) y sufrió derrotas contra Senegal (2-0) y España (3-1), todos disputados como preparación previa al último Mundial.

Algunos de los últimos amistosos de la selección peruana, Haití (triunfo 2-1) y España (derrota 1-3)

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó, a través de sus redes sociales, que la Selección Peruana enfrentará a Canadá en un amistoso por fecha FIFA el próximo 3 de octubre. El encuentro se disputará en el estadio Saputo de Montreal. Además, la 'Bicolor' continúa trabajando en la planificación de nuevos duelos de preparación ante rivales como Estados Unidos, México y Colombia.