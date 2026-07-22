Keiko Fujimori llega al gobierno: Proceso de transferencia estaría culminando "entre hoy y mañana", señala ministro de Economía

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Como parte de un diálogo con Exitosa, el ministro de Economía, Rodolfo Acuña, se refirió al proceso de transferencia de gobierno y aseguró que desde el MEF ya brindaron la información necesaria para esta etapa. Asimismo, indicó que el proceso estaría culminando entre hoy y mañana.

Ministro de Economía brinda detalles del proceso de transferencia

El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, informó que el proceso de transferencia de gobierno se encuentra en su etapa final y aseguró que desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya se entregó la información necesaria para que la próxima administración pueda tomar conocimiento del estado de la economía nacional.

"Entiendo que, deben estar acabando entre hoy y mañana, por parte de Economía ya hemos dado toda la información que nos corresponde, pero siempre estamos atentos para seguir brindando el apoyo dada la importancia de dar un orden dada la cartera estratégica que se maneja ahí y toda la información que va a ser relevante para que ellos puedan tomar decisiones oportunas y claras", afirmó.

Rodolfo Acuña destaca el estado en el que deja el cargo de ministro

Acuña señaló que uno de los principales aspectos abordados es la elaboración del presupuesto, cuya discusión ya cuenta con un avance inicial que será entregado a las autoridades entrantes para que puedan evaluar y definir las prioridades de gasto de acuerdo con sus decisiones de gobierno.

"Es un mes que se está trabajando ya el presupuesto. Estamos dejando un avance de por lo menos la parte inicial de la discusión y dejando que ellos evalúen las demandas adicionales que vayan a priorizar", sostuvo.

El ministro destacó además que la gestión saliente entregará una economía con indicadores macroeconómicos estables. En ese sentido, mencionó que el Producto Bruto Interno (PBI) registró un crecimiento de 3.2 % entre enero y mayo, mientras que la recaudación tributaria aumentó 13.1 % entre enero y junio, acumulando 24 meses consecutivos de crecimiento.

Incluso, resaltó que el déficit fiscal se redujo a 1.3 % del PBI, cifra inferior a la meta prevista para este año, establecida en 1.8 %. También indicó que la inversión pública creció 7.9 % entre enero y junio, mientras que la inversión privada aumentó 13.2 % entre enero y marzo.

Finalmente, Acuña afirmó que otros indicadores económicos, como el empleo y los ingresos laborales, también mostraron resultados positivos, con un incremento de 8 % entre abril y junio. Según señaló, estos datos reflejan el objetivo de dejar una economía estable para que la próxima administración pueda tomar decisiones sobre sus prioridades de gasto.